Kim Jong-un promet de créer une armée «invincible» en Corée du Nord

SÉOUL, Corée, République de — Le leader nord-coréen Kim Jong-un a passé en revue un assortiment d’équipements militaires et a fait la promesse de bâtir une armée «invincible» en plus d’accuser les États-Unis de créer des tensions et de ne rien faire pour prouver qu’ils n’ont aucune intention hostile envers son pays.

Ces propos ont été rapportés mardi dans les organes médiatiques contrôlés par l’État nord-coréen.

Dans ce qui ressemble à une stratégie pour diviser Séoul et Washington, M. Kim a tenu à préciser que sa volonté de renforcer sa puissance militaire ne visait aucunement la Corée du Sud et qu’il ne devrait jamais y avoir de nouvelle guerre opposant les Coréens entre eux.

Kim Jong-un a prononcé ce discours lundi lors d’un événement de mise en valeur de l’arsenal de défense de la Corée du Nord. Un événement qui s’inscrit dans les célébrations du 76e anniversaire du Parti des travailleurs officiellement au pouvoir dans le régime autoritaire du Nord.

«Les États-Unis ont souvent affirmé ne pas être hostiles à notre État, mais il n’y a pas de preuves de gestes concrets pour nous convaincre qu’ils ne sont pas hostiles», aurait déclaré le leader selon l’agence d’information nord-coréenne.

«Les États-Unis continuent de créer des tensions dans la région avec leur mauvais jugement et leurs mauvaises actions», aurait-il ajouté.

Qualifiant les États-Unis de «source» d’instabilité dans la péninsule, Kim Jong-un a soutenu que le plus important objectif du pays était de miser sur une «puissance militaire invincible» que personne n’oserait défier.

Le dictateur nord-coréen a également accusé la Corée du Sud d’être hypocrite en critiquant l’armement du nord comme étant de la provocation alors qu’elle dépense elle-même d’énormes sommes pour sa défense. Il a cependant insisté sur le fait qu’il n’a aucune intention hostile envers ses voisins du sud.

Le mois dernier, la Corée du Nord a tenu ses premiers essais de tirs de missiles en six mois. Des tests ont notamment été effectués avec des armes à capacité nucléaires dont le rayon d’action pourrait atteindre des cibles en Corée du Sud et au Japon, dont des bases miliaires américaines installées dans ces deux pays.

Malgré tout, la Corée du Nord assure être ouverte au dialogue avec la Corée du Sud si les bonnes conditions sont réunies.