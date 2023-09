Kim Jong-un promet son «soutien total et inconditionnel» à Vladimir Poutine

SÉOUL, Corée, République de — Le dirigeant de la Corée du Nord Kim Jong-un a promis mercredi son «soutien total et inconditionnel» au président russe Vladimir Poutine alors que les deux hommes politiques isolés par l’Occident tenaient un sommet qui, selon les États-Unis, pourrait conduire à un accord pour fournir des munitions pour la guerre de Moscou en Ukraine.

La réunion, qui a duré plus de quatre heures au port spatial russe en Extrême-Orient, souligne à quel point les intérêts des deux pays s’alignent. M. Poutine semble rechercher l’une des rares choses que la Corée du Nord, pauvre, possède en abondance : des stocks de munitions vieillissantes et des roquettes pour les armes de l’ère soviétique.

Une telle demande marquerait un retour d’ascenseur par rapport à la guerre de Corée de 1950-1953, lorsque Moscou avait fourni des armes pour soutenir l’invasion de la Corée du Sud par Pyongyang — et dans les décennies qui ont suivi, lorsque l’Union soviétique avait parrainé la Corée du Nord.

Faisant rapport sur la réunion jeudi, l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA a déclaré que M. Poutine et M. Kim se sont engagés à renforcer «la coopération stratégique et tactique» entre leurs deux nations, mais elle n’a pas fourni plus de détails.

KCNA a également déclaré que M. Kim avait invité M. Poutine à se rendre en Corée du Nord à un «moment opportun» et que le président russe avait accepté avec «plaisir et réaffirmé sa volonté de perpétuer invariablement» l’histoire de l’amitié entre les nations.

Durant leur rencontre, M. Poutine a parlé du soutien de l’Union soviétique à la Corée du Nord en temps de guerre et a déclaré que les pourparlers porteraient sur la coopération économique, les questions humanitaires et la «situation dans la région».

M. Kim, à son tour, a promis de continuer à soutenir Moscou, faisant apparemment référence à la guerre en Ukraine.

La Corée du Nord pourrait disposer de dizaines de millions d’obus d’artillerie et de roquettes vieillissants, de conception soviétique, qui pourraient renforcer les forces russes en Ukraine, affirment des analystes.

Washington a accusé la Corée du Nord de fournir des armes à la Russie, notamment en vendant des obus d’artillerie au groupe de mercenaires russes Wagner. Les responsables russes et nord-coréens nient ces affirmations.

Mais acheter des armes à la Corée du Nord ou lui fournir des technologies de fusée constituerait une violation des sanctions internationales que la Russie soutenait auparavant.

M. Poutine a cependant éludé la question de la coopération militaire, affirmant seulement que la Russie respectait les sanctions interdisant l’achat d’armes à Pyongyang. «Il existe certaines restrictions, la Russie les respecte toutes. Il y a des choses dont on peut parler, on discute, on réfléchit. La Russie est un pays autosuffisant, mais il y a des choses sur lesquelles nous pouvons attirer l’attention, nous en discutons», a-t-il déclaré.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré lors d’une conférence de presse que «toute forme de coopération de tout pays avec la Corée du Nord doit respecter le régime de sanctions imposé par le Conseil de sécurité».

La réunion de mercredi a eu lieu quelques heures après que la Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques vers la mer, prolongeant ainsi une série d’essais très provocateurs depuis 2022, alors que Kim Jong-un utilisait la distraction causée par la guerre en Ukraine pour accélérer le développement de ses armes.

Le ministère sud-coréen de l’Unification, chargé des affaires intercoréennes, a déclaré que c’était la première fois que la Corée du Nord lançait un missile alors que M. Kim était à l’étranger.