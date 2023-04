Kishida est visé par une explosion, neuf mois après l’attentat mortel contre Abe

WAKAYAMA, Japon — Le premier ministre japonais Fumio Kishida a été évacué indemne samedi après que quelqu’un a lancé un engin explosif dans sa direction alors qu’il faisait campagne dans un port de pêche dans l’ouest du Japon, ont déclaré des responsables.

La police a plaqué le suspect au sol alors que des spectateurs prenaient la fuite et hurlaient dans un nuage de fumée.

Bien que personne n’ait été blessé et que M. Kishida ait continué à faire campagne samedi, la scène chaotique rappelait l’assassinat il y a neuf mois de l’ancien premier ministre Shinzo Abe lors d’une tournée de campagne. Ce meurtre continue de retentir dans la politique japonaise.

M. Kishida se rendait au port de Saikazaki, dans la préfecture de Wakayama, pour soutenir le candidat de son parti au pouvoir lors d’une élection locale. L’explosion s’est produite juste avant qu’il ne commence son discours.

Le secrétaire en chef du cabinet, Hirokazu Matsuno, a refusé de commenter le mobile et les antécédents du suspect, affirmant que la police enquête toujours.

Des images télévisées montrent M. Kishida debout, dos à la foule, avec son équipe de sécurité qui pointe soudainement vers le sol près de lui. Le premier ministre a l’air alarmé et la caméra se tourne rapidement vers la foule alors que plusieurs personnes, y compris des policiers en uniforme et en civil, convergent vers un jeune homme portant un masque chirurgical blanc et tenant ce qui semble être un long dispositif argenté.

On ne savait pas exactement ce qu’était l’engin explosif ni combien en possédait le suspect arrêté, mais selon certains rapports, il s’agissait d’une bombe artisanale.

L’incident, survenu à la veille d’un grand forum international au Japon, n’a fait aucun blessé. Le premier ministre Kishida n’a pas été blessé et a continué ses discours de campagne plus tard dans la journée, a souligné son chef de cabinet.

«Les élections sont au cœur de la démocratie, et nous ne devrions jamais tolérer les menaces ou l’obstruction par la violence», a déclaré M. Matsuno.

Il a dit qu’il avait chargé la police nationale de faire tout son possible pour protéger les dignitaires qui se rendent au Japon pendant la période précédant le sommet du G7 en mai.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a «condamné fermement» l’attentat contre son homologue japonais. «Je suis soulagé que personne n’ait été blessé. Le Canada est solidaire du Japon face à ce comportement odieux», a-t-il déclaré sur Twitter.