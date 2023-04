Koray Kevin Celik est décédé dans le cadre d’une intervention policière déficiente

MONTRÉAL — Koray Kevin Celik, mort à Montréal en 2017, est décédé dans le cadre d’une intervention qui «n’a pas été faite en application des principes élémentaires d’une bonne intervention policière», conclut le coroner Luc Malouin dans son rapport rendu public vendredi.

Selon le coroner, la mort de M. Celik soulève «une fois de plus» la question de la formation continue des policiers et met en lumière la nécessité de mettre en place un protocole de communication des informations à transmettre aux policiers lors de l’assignation par le 911.

Koray Kevin Celik, âgé de 28 ans, était en état d’ébriété peu après 2 heures du matin le 6 mars 2017, dans l’arrondissement de L’Île-Bizard, dans l’ouest de Montréal. Dans son état, ses parents voulaient l’empêcher de prendre le volant. Ils ont donc appelé le 911 pour demander de l’aide.

Les policiers arrivés sur place ont tenté de maîtriser M. Celik, notamment avec un bâton télescopique. Toutefois, selon ses parents, les policiers ont utilisé une force excessive, frappant à plusieurs reprises leur fils avec leurs pieds et leurs genoux, avant qu’il ne cesse de respirer.

Malgré plusieurs tentatives de réanimation, sur place et à l’hôpital, M. Celik est décédé plus tard au cours de la nuit. Selon le rapport du coroner, son décès a été causé par une combinaison de son intoxication, d’un syndrome du délire agité et d’une hypertrophie cardiaque.

Dans son rapport, le coroner Malouin blâme notamment la prise d’informations des premiers agents qui se sont rendus à la résidence des Celik cette nuit-là.

Selon lui, «les agents ont oublié les principes d’une bonne intervention policière et la situation a dégénéré.

«Le résultat est celui que l’on connaît maintenant.»