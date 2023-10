KPMG: la météo extrême a frappé fort plusieurs PME du Canada cette année

MONTRÉAL — Une étude que publie mardi le cabinet KPMG Canada affirme que près de 60 % des petites et moyennes entreprises (PME) du pays ont été touchées par des événements météorologiques extrêmes cette année.

L’enquête montre que plus de la moitié des personnes interrogées ont vu leurs coûts augmenter de manière significative, tandis que 44 % ont essuyé un impact direct sur leurs revenus.

KPMG explique que les entreprises situées dans les régions qui ont connu des niveaux élevés de conditions météorologiques extrêmes ont été les plus durement touchées.

Par exemple, en Ontario, à l’extérieur de la région du Grand Toronto, près de 80 % des répondants ont été directement touchés par des conditions météorologiques extrêmes. Ces proportions ont été mesurées à 59 % au Québec et à 61 % dans le Canada atlantique.

Le cabinet affirme que les entreprises doivent faire du risque lié au climat une priorité dans un contexte de changements climatiques.

Jusqu’à présent, l’année en cours a été marquée par des incendies sans précédent en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest, de même que par de graves sinistres au Québec, ainsi que par des tempêtes, des inondations et des chaleurs extrêmes dans de nombreuses régions du Canada.

KPMG signale que pour faire face aux nouvelles réalités, les entreprises doivent disposer de plans d’interruption d’activité et auront besoin de plans de résilience et d’adaptation au changement climatique plus solides.