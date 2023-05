Kyiv ciblé par la plus grande attaque de drones depuis le début de l’invasion russe

KYÏV, Ukraine — La capitale de l’Ukraine a été la cible de la plus grande attaque de drones depuis le début de l’invasion russe, ont déclaré les responsables locaux, alors que Kyiv se préparait à marquer l’anniversaire de sa fondation dimanche. Au moins une personne a été tuée.

Samedi soir, la Russie a lancé son «attaque la plus massive» contre la ville avec des drones Shahed de fabrication iranienne, a affirmé Serhiy Popko, haut responsable militaire de Kyiv. L’attaque a duré plus de cinq heures, et la défense aérienne aurait abattu plus de 40 drones.

Un homme de 41 ans a été tué et une femme de 35 ans a été hospitalisée lorsque des débris sont tombés sur un immeuble non résidentiel de sept étages et ont déclenché un incendie, a indiqué le maire de Kyiv, Vitali Klitschko.

L’armée de l’air de l’Ukraine a confirmé que samedi soir était également record en termes d’attaques de drones Shahed à travers le pays. Sur les 54 drones lancés, 52 ont été abattus par des systèmes de défense aérienne, selon les autorités.

Dans le nord-est de la province de Kharkiv, le gouverneur Oleh Synehoubov a ajouté qu’une femme de 61 ans et un homme de 60 ans ont été tués dans deux bombardements distincts.

La Journée de Kyiv marque l’anniversaire de la fondation officielle de la capitale ukrainienne. Elle est généralement célébrée avec des concerts, des foires de rue, des expositions et des feux d’artifice. Des festivités réduites ont été prévues cette année à l’occasion du 1541e anniversaire de la ville.

Le moment des attaques de drones n’était probablement pas une coïncidence, de l’avis de responsables ukrainiens.

«L’histoire de l’Ukraine est un irritant de longue date pour les Russes», a rappelé Andriy Yermak, chef de cabinet du président de l’Ukraine, sur Telegram.

«Aujourd’hui, l’ennemi a décidé de « féliciter » les habitants de Kyiv, le Jour de Kyiv, à l’aide de ses véhicules aériens mortels sans pilote», a également soutenu M. Popko sur l’application de messagerie.

Les responsables locaux de la région de Krasnodar au sud de la Russie ont fait savoir que les systèmes de défense aérienne avaient détruit plusieurs drones alors qu’ils approchaient de la raffinerie de pétrole d’Ilsky.

Le sud de la région russe de Belgorod, bordant l’Ukraine, a également été attaqué par les forces ukrainiennes samedi. Le gouverneur Viatcheslav Gladkov a rapporté dimanche qu’une jeune fille de 15 ans et un garçon de 17 ans ont été blessés dans les bombardements.

Les attaques de drones contre les régions frontalières russes sont monnaie courante depuis le début de l’invasion, en février 2022, avec une augmentation des attaques le mois dernier. Plus tôt ce mois-ci, une raffinerie de pétrole à Krasnodar a été attaquée par des drones pendant deux jours consécutifs.

Les défenses aériennes ukrainiennes, soutenues par des systèmes sophistiqués fournis par l’Occident, ont été habiles à contrecarrer les attaques aériennes russes — drones et missiles d’avions.

Plus tôt en mai, l’Ukraine a empêché une attaque aérienne russe intense sur Kyiv, abattant tous les missiles visant la capitale. Le bombardement, qui visait en outre des emplacements à travers l’Ukraine, comprenait six missiles hypersoniques aérobalistiques russes Kinzhal. Le président russe Vladimir Poutine a répété à maintes reprises qu’il s’agissait d’un avantage concurrentiel stratégique clé et d’une des armes les plus avancées de l’arsenal de son pays.

Les systèmes sophistiqués de défense aérienne occidentaux, y compris les missiles Patriot américains, ont aidé à épargner l’Ukraine du genre de destruction observée le long de la ligne de front principale à l’est et au sud du pays. Alors que la plupart des combats terrestres sont bloqués le long de cette ligne de front, les deux parties ciblent d’autres territoires avec des armes à longue portée.

Dans le contexte des attaques de drones de samedi soir, l’ambassadeur de la Russie au Royaume-Uni, Andrei Kelin, a mis en garde contre une escalade en Ukraine.

Il a déclaré à la BBC dimanche que son pays avait «d’énormes ressources» et qu’il n’avait pas encore «agi très sérieusement», mettant en garde contre le fait que les livraisons occidentales d’armes à l’Ukraine risquaient de porter la guerre à une «nouvelle dimension». La durée du conflit, a-t-il dit, «dépend des efforts déployés par les pays de l’OTAN, en particulier le Royaume-Uni».

Les commentaires de l’ambassadeur russe sont typiques de la rhétorique russe concernant la puissance militaire de Moscou, mais contredisent les rapports réguliers du champ de bataille qui font état de troupes russes étant mal équipées et entraînées.

Toujours dimanche, le nombre de morts de l’attaque de missiles de vendredi sur la ville centrale ukrainienne de Dnipro est passé à quatre. Selon le gouverneur Serhii Lysak, trois personnes portées disparues ont été confirmées mortes. Il y a eu 32 personnes, dont deux enfants, blessées dans l’attaque, qui a frappé un bâtiment contenant des cliniques de psychologie et vétérinaires.