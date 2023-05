Kyiv dit avoir abattu 29 missiles russes sur 30

KYIV, Ukraine — La Russie a tiré 30 missiles de croisière contre différentes parties de l’Ukraine tôt jeudi, lors du dernier test nocturne des défenses aériennes ukrainiennes, qui ont abattu 29 d’entre eux, selon des responsables.

Une personne est morte et deux autres ont été blessées par un missile russe qui a atteint un bâtiment industriel dans la région d’Odessa, dans le sud du pays, selon Serhiy Bratchuk, porte-parole de l’administration militaire de la région.

Face à l’intensification récente des attaques aériennes russes, la Chine a déclaré que son envoyé spécial avait rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky au cours des entretiens qu’il a eus avec le chef de la diplomatie ukrainienne à Kyiv au début de la semaine.

La proposition de paix de Pékin n’a jusqu’à présent donné lieu à aucune percée apparente dans la guerre, et le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré jeudi que les parties belligérantes devaient «accumuler une confiance mutuelle» pour que des progrès puissent être accomplis.

Selon le bureau présidentiel ukrainien, les responsables ukrainiens ont cherché à obtenir le soutien de la Chine pour le plan de paix de Kyiv. La proposition de M. Zelensky comprend la restauration de l’intégrité territoriale de son pays, le retrait des forces russes et l’obligation pour le président russe Vladimir Poutine de répondre devant la justice de l’invasion de février 2022.

Dans le même temps, les autorités installées par le Kremlin en Crimée occupée ont signalé le déraillement de huit wagons de train jeudi à la suite d’une explosion, ce qui a ravivé les soupçons quant à une éventuelle activité de saboteurs ukrainiens derrière les lignes russes. Les médias d’État russes ont indiqué que le train transportait des céréales.

L’agence de presse nationale RIA Novosti, citant une source au sein des services d’urgence, a indiqué que l’incident s’était produit non loin de la ville de Simferopol. La compagnie ferroviaire de Crimée a dit que le déraillement avait été causé par «l’intervention de personnes non autorisées» et qu’il n’y avait pas eu de victimes.

Les autorités ukrainiennes refusent de commenter d’éventuels actes de sabotage. Le porte-parole du renseignement militaire ukrainien, Andriy Yusov, a fait remarquer à la télévision ukrainienne que les lignes ferroviaires russes «sont également utilisées pour transporter des armes, des munitions et des véhicules blindés».

Dans la nuit, de fortes explosions ont été entendues à Kyiv, les forces du Kremlin ayant pris la capitale pour cible pour la neuvième fois ce mois-ci, dans une escalade évidente après des semaines d’accalmie et avant une contre-offensive ukrainienne très attendue utilisant des armes occidentales de pointe nouvellement fournies.

Des débris sont tombés sur deux quartiers de Kyiv, déclenchant un incendie dans un complexe de garages. Il n’y a pas eu de victimes dans l’immédiat, a déclaré Serhii Popko, chef de l’administration militaire de Kyiv, dans un message sur Telegram.

L’Ukraine a également abattu deux drones russes explosifs et deux drones de reconnaissance, selon les autorités.

Les missiles ont été lancés depuis des bases maritimes, aériennes et terrestres russes, a écrit sur Telegram le général Valerii Zaluzhnyi, commandant en chef de l’armée ukrainienne.

Plusieurs vagues de missiles ont été dirigées vers des zones de l’Ukraine entre 21 heures mercredi et 5 h 30 jeudi, a-t-il ajouté.

Les forces russes ont utilisé des bombardiers stratégiques de la région de la mer Caspienne et ont apparemment tiré des missiles de type X-101 et X-55 développés à l’époque soviétique, ont dit les autorités de Kyiv. La Russie a ensuite déployé des drones de reconnaissance au-dessus de la capitale.

Lors de la dernière attaque aérienne d’envergure contre Kyiv, mardi, les défenses aériennes ukrainiennes, renforcées par des systèmes sophistiqués fournis par l’Occident, ont abattu tous les missiles en approche, selon les autorités.

Cette attaque a utilisé des missiles hypersoniques, dont M. Poutine a vanté à plusieurs reprises les mérites en termes d’avantages stratégiques. Ces missiles, qui comptent parmi les armes les plus avancées de l’arsenal russe, sont difficiles à détecter et à intercepter en raison de leur vitesse hypersonique et de leur manœuvrabilité.

Toutefois, les systèmes sophistiqués de défense aérienne occidentaux, notamment les missiles Patriot de fabrication américaine, ont permis d’épargner à Kyiv le type de destruction observé le long de la principale ligne de front dans l’est et le sud du pays.

Alors que les combats terrestres sont largement bloqués le long de cette ligne de front, les deux camps ciblent le territoire de l’autre avec des armes à longue portée.

Les combats les plus intenses se sont concentrés sur la bataille pour la ville de Bakhmout et ses environs, dans la province de Donetsk, à l’est de l’Ukraine. Un responsable militaire ukrainien a affirmé jeudi que l’armée avait progressé de 1,7 kilomètre au cours de la journée précédente.

Dans le même temps, Evgeniy Prigozhin, le propriétaire millionnaire de l’entreprise militaire privée russe Wagner, dont les troupes ont été le fer de lance de la bataille, a affirmé que les unités de l’armée russe s’étaient retirées de leurs positions au nord de la ville. Prigozhin est un critique fréquent de l’armée russe.

Au moins sept civils ukrainiens ont été tués, dont un garçon de 5 ans, et 18 personnes ont été blessées au cours des dernières 24 heures, selon le bureau présidentiel.

Par ailleurs, deux personnes ont été blessées lors d’une attaque de drone dans la région de Koursk, dans le sud de la Russie, qui borde l’Ukraine, a rapporté jeudi le gouverneur de la région.

Dans un message publié sur Telegram, Roman Starovoit a affirmé que les forces ukrainiennes avaient largué un engin explosif à partir d’un drone sur un complexe sportif et récréatif.