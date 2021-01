La 4e commémoration de l’attentat perpétré contre la mosquée de Québec sera virtuelle

QUÉBEC — Les activités de commémoration marquant le quatrième anniversaire de l’attentat perpétré contre la grande mosquée de Québec se feront exceptionnellement en ligne.

Les organisateurs ont dévoilé les détails dans un communiqué, vendredi. Le 29 janvier prochain, ils tiendront une conférence de presse puis diffuseront en soirée une cérémonie écourtée, de 18h00 à 18h30.

Ces activités sont organisées conjointement par le collectif citoyen «29 janvier, je me souviens» et le Centre culturel islamique de Québec (CCIQ), qui a été le théâtre du carnage.

Le soir du 29 janvier 2017, Mamadou Tanou Barry, Ibrahima Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzeddine Soufiane et Aboubaker Thabti ont perdu la vie lors de l’attentat.

Ils ont laissé derrière eux leurs femmes et 17 orphelins.

Le CCIQ prévoit des conférences et des témoignages les 29 et 30 janvier «afin de maintenir vivants la solidarité citoyenne et les liens construits après l’attentat».

L’objectif, dit-on, est également de «renforcer le discours d’espoir sur le Québec inclusif que l’on souhaite construire». Un montage visuel sera mis en boucle pour rappeler «l’extraordinaire élan de cette solidarité».

«Il y a maintenant quatre ans que la Ville de Québec a été secouée par cet attentat qui a fauché la vie de six de nos concitoyens et marqué pour toujours leurs familles, les blessés, les survivants.

«Depuis, la population de Québec se rassemble chaque année afin de commémorer cet événement tragique, en mémoire des victimes, pour ne jamais oublier», peut-on lire dans le communiqué.