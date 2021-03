La 78e cérémonie des Golden Globes se déroule ce soir de manière virtuelle

NEW YORK — La 78e cérémonie des Golden Globes, qui récompense les films et les séries télévisées américaines de l’année, a lieu ce dimanche soir.

En raison de la pandémie, l’événement a débuté sans le traditionnel tapis rouge devant un hôtel de Beverly Hills où se réunissent habituellement de nombreuses vedettes d’Hollywood pour l’occasion.

L’une des co-présentatrices, Amy Poehler, anime donc la soirée, qui a commencé à 20h, sans public au Beverly Hilton, dans la région de Los Angeles. Sa consœur Tina Fey se trouve de l’autre côté des États-Unis, au Rainbow Room à New York. Les lauréats livreront leur discours de leur maison.

La plateforme de diffusion numérique Netflix domine les nominations avec un total de 42, dont six pour le film «Mank» de David Fincher. Un nombre similaire pour la série «The Crown». «The Trial of the Chicago 7» d’Aaron Sorkin, également de Netflix, est également un poids lourd avec cinq nominations.

La comédie canadienne «Schitt’s Creek» s’est aussi taillé une place parmi les finalistes dans cinq catégories, incluant celle de la meilleure série télévisée musicale ou comédie.

Un autre Canadien pourrait également remporter les honneurs lors de cette soirée. Le natif du Nouveau-Brunswick Donald Sutherland est en nomination pour son rôle de soutien dans «The Undoing» sur HBO.

Parmi les autres personnes nominées à surveiller, il y a Chloe Zhao, la cinéaste de «Nomadland» et vedette des Oscars. Elle pourrait devenir la première femme d’origine asiatique à remporter le prix du meilleur réalisateur aux Globes et la première femme depuis que Barbra Streisand a gagné dans cette catégorie pour «Yentl» en 1984.

Chadwick Boseman, nominé pour le meilleur acteur pour sa performance dans l’adaptation de «Ma Rainey’s Black Bottom», pourrait remporter un trophée à titre posthume. On s’attend à ce que l’artiste soit nominé pour un Oscar.

L’actrice Jane Fonda, sept fois lauréate aux Globes, recevra le prix Cecil B. DeMille pour l’œuvre de toute une vie. Le réalisateur et producteur Norman Lear sera honoré pour sa carrière télévisuelle et recevra un prix portant le nom de Carol Burnett.

Reporté de deux mois, le gala se déroule à la date originale des Oscars, qui doivent plutôt avoir lieu le 25 avril. L’émission se classe au troisième rang des récompenses les plus regardées, après les Oscars et les Grammys.

