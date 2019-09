La baleine noire trouvée morte à Long Island avait été vue empêtrée dans le golfe

HALIFAX — Il faudra probablement plusieurs semaines avant de connaître la cause de la mort d’une baleine noire de l’Atlantique Nord dont la carcasse a été retrouvée plus tôt en septembre au large de Long Island, dans l’État de New York.

Des experts ont procédé à une nécropsie de la carcasse, qui se trouvait dans un état de décomposition avancée. Il faut généralement attendre un mois ou deux avant que les résultats d’un tel examen soient connus.

Phillip Hamilton, chercheur au New England Aquarium de Boston, n’a pas participé à la nécropsie, mais il connaissait bien la baleine appelée «Snake Eyes», qu’il surveillait depuis plus de 30 ans.

Il affirme que la baleine, âgée de 40 ans, avait été vue vivante pour la dernière fois dans le golfe du Saint-Laurent. Elle était alors empêtrée dans des cordages de pêche.

M. Hamilton précise toutefois qu’aucune corde n’a été trouvée sur la carcasse. Il est donc possible que la baleine ait été tuée par une collision avec un navire.

Depuis le début de l’année, huit baleines noires ont été trouvées mortes dans les eaux canadiennes, sur une population en voie de disparition de seulement 400 individus. Vingt-neuf baleines noires sont mortes dans les eaux nord-américaines depuis 2017.