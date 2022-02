La C.-B. lèvera mercredi ses restrictions, sauf le masque et le passeport vaccinal

VICTORIA — La Colombie-Britannique suit la tendance générale et annonce des assouplissements à ses mesures sanitaires.

Le gouvernement néo-démocrate éliminera dès mercredi les limites de capacité pour les rassemblements intérieurs et extérieurs, y compris dans les centres de conditionnement physique, les restaurants, les bars et les boîtes de nuit, mais aussi lors des événements sportifs.

Les gens pourront danser dans les espaces publics à partir de 23 h 59 mercredi soir. Le masque et le certificat vaccinal seront toujours nécessaires lors des «rassemblements organisés» comme les mariages et les tournois sportifs.

La directrice de la santé publique, Bonnie Henry, a toutefois rappelé que la Colombie-Britannique n’était pas sortie de la pandémie et que le coronavirus pourrait muter en de nouveaux variants susceptibles d’échapper à l’immunité communautaire qui s’est accumulée.

Les exigences en matière de masque et de certificat vaccinal, ainsi que les restrictions dans les foyers de soins de longue durée, les écoles, les garderies et les lieux de culte devraient être révisées d’ici le 15 mars, puis de nouveau d’ici le 12 avril — avant la longue fin de semaine de Pâques.

Les campagnes de vaccination, y compris pour la dose de rappel, se poursuivront en Colombie-Britannique, où 90,5 % des citoyens de plus de 12 ans ont reçu leur deuxième dose.

Le gouvernement affirme qu’il adopte une approche équilibrée pour lever les restrictions, et que les citoyens et les organisations pourront évaluer eux-mêmes leurs risques et apporter des changements à leur propre rythme, en fonction de leur niveau de tolérance.

La docteure Henry soutient que la Colombie-Britannique est l’un des endroits dans le monde où les taux de vaccination sont les plus élevés. Les décisions de lever les restrictions sont basées sur les meilleures données probantes et sur les indicateurs dans la province, a-t-elle dit.

«Nous devons être prêts à répondre aux vagues et aux creux en cours, alors que nous traversons ces prochains mois avec un très haut niveau d’immunité communautaire, et alors que nous nous dirigeons vers la prochaine saison (d’infections respiratoires) de l’automne.»