La C.-B. s’accroche à l’approche de nouvelles tempêtes alors que le bilan s’alourdit

Des avertissements de vents violents et de fortes pluies touchant presque tout le territoire de la Colombie-Britannique ont été diffusés, mercdredi, alors qu’Environnement Canada prévoit une série de tempêtes survolant des régions déjà affectées par des inondations dévastatrices.

Ces alertes météorologiques surviennent au moment où le bilan meurtrier des inondations et des coulées de boue est passé à six victimes décédées ou portées disparues. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) dit poursuivre son enquête sur la disparition d’une femme qui n’aurait pas réussi à évacuer une résidence située sur l’autoroute 8 avant qu’elle ne soit emportée la semaine dernière.

Quatre dépouilles ont été retrouvées pour l’instant dans une coulée de boue qui s’est déclenchée le long de l’autoroute 99, près de Lillooet. Un homme demeure introuvable.

Selon le centre chargé de surveiller le niveau des rivières en Colombie-Britannique, plusieurs rivières atmosphériques devraient déverser d’importantes quantités de pluie, soit jusqu’à 70 millimètres d’eau, sur la vallée du fleuve Fraser, incluant la région d’Abbotsford, jeudi. Des quantités plus importantes pourraient s’abattre jeudi sur les montagnes North Shore.

Le centre a diffusé des avis de niveaux d’eau élevés sur toute la longueur de la côte du Pacifique en plus de maintenir ses avis de risque d’inondation pour la rivière Sumas et le secteur de Sumas Prairie. Les niveaux devraient monter jeudi et atteindre les points les plus élevés dans les secteurs de la Sunshine Coast, de Howe Sound et du North Shore.

Le ministre des Transports Rob Fleming a déclaré mardi que de plus en plus d’informations étaient mises à jour concernant les inondations extrêmes de la dernière semaine quand les rivières Nicola et Coldwater sont sorties de leur lit.

L’inondation a forcé l’évacuation de la municipalité de Merritt et certains résidents ont entrepris de rentrer chez eux mardi. Selon M. Fleming d’importants dommages auraient été causés sur une grande partie de l’autoroute 8 entre Merritt et Spences Bridge.

«Quatre ponts sont partis ou très endommagés», a-t-il précisé.

Certaines des personnes évacuées dans la vallée du Fraser et dans les secteurs touchés par le débordement de la rivière Sumas ont commencé à rentrer à la maison, mardi. Le maire d’Abbotsford, Henry Braun, a fait savoir que la région se préparait en vue des prochaines tempêtes.

Les digues devraient être rehaussées d’un mètre et demi avant les prochaines averses. Les réparations nécessaires auraient aussi été complétées à 80 %.

«J’ai bon espoir que cela va nous placer dans la meilleure position possible pour contenir les prochaines pluies», a-t-il partagé.