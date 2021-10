La Californie relance le débat pour interdire les forages pétroliers en mer

SACRAMENTO, Calif. — La récente fuite de pétrole d’un oléoduc au large de Huntington Beach, en Californie, relance le débat autour de l’interdiction des forages pétroliers en mer afin de prévenir ce genre de gâchis.

La Californie fait figure de chef de file en matière de limitation des forages pétroliers au large de ses côtes depuis le déversement catastrophique de Santa Barbara en 1969. Un drame qui a donné naissance au mouvement environnementaliste moderne.

Mais même pour cet État avant-gardiste, la chose demeure plus facile à dire qu’à faire. Si l’État n’a accordé aucun nouveau bail d’exploitation dans ses eaux en cinq décennies, les opérations n’ont pas cessé sur les plateformes déjà actives.

De la même manière, un projet de loi au Congrès américain visant à suspendre tout nouveau projet de forage dans les eaux fédérales (à plus de 4,8 kilomètres des côtes) n’aurait aucun effet sur les activités pétrolières déjà en cours.

Prenant la parole depuis Huntington Beach, mardi, le gouverneur californien Gavin Newsom a reconnu qu’il était plus facile de freiner de futurs projets que de mettre fin aux opérations existantes.

«La question de fond, c’est comment faire la transition tout en protégeant les emplois?», s’est-il interrogé.

On compte actuellement 19 permis d’exploitation de pétrole et de gaz dans les eaux californiennes et 1200 puits actifs. Plus loin en mer, dans les eaux fédérales, on retrouve 23 installations supplémentaires.

Un oléoduc relié à l’une de ces plateformes en eaux fédérales, opérée par Amplify Energy, a récemment déversé dans la nature 572 807 litres de pétrole brut. Il s’agit de l’une des pires catastrophes du genre dans l’histoire moderne de la Californie.

Gavin Newsom affirme qu’il y a un sentiment d’urgence de réduire les opérations d’exploitation pétrolière, notamment en accordant plus de permis de fermeture de puits abandonnés.

«Il est temps, une fois pour toutes, de cesser de se faire croire que cela doit faire partie de notre futur. Cela appartient à notre passé», a-t-il déclaré aux côtés d’autres élus locaux.

La Californie demeure le septième plus important État producteur de pétrole aux États-Unis. S’attaquer à l’industrie est une décision politique délicate alors que plus de 150 000 personnes travaillent dans cette industrie et que l’État profite financièrement de ses retombées.