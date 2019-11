La campagne pour le salaire minimum à 15 $ présente des cas concrets

MONTRÉAL — Les 211 groupes qui réclament un salaire minimum à 15 $ l’heure le plus tôt possible au Québec sont revenus à la charge, vendredi, un an après avoir lancé leur déclaration commune à ce propos.

À l’aide de cas concrets, ils ont voulu démontrer comment ces travailleurs qui gagnent moins que 15 $ l’heure ont peine à joindre les deux bouts, même s’ils travaillent à temps plein à ce salaire.

Certains doivent occuper un deuxième emploi pour y arriver, surtout s’ils ont des enfants. Ils doivent parfois recourir aux banques alimentaires. Il faut dire non aux enfants, ne pas aller bien loin en vacances, acheter des articles de seconde main, se vêtir dans les friperies.

Pourtant, ces gens travaillent. Jacques Bériault s’occupe de l’entretien dans une résidence privée pour aînés, de nuit, où il veille aussi à la sécurité. Rendu au 4e échelon, il gagne maintenant 14,13 $ l’heure avec une prime de nuit de 50 cents l’heure. Avec un emploi à trois jours semaine, il doit avoir un deuxième boulot pour arriver, a-t-il relaté.

Nathalie Busato, préposée à la salle à manger dans un centre d’hébergement privé, gagne 14,35 $ l’heure et cela fait 20 ans qu’elle travaille pour la même entreprise.