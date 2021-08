La canicule avance dans le sud de l’Europe

ROME — La canicule qui balaie l’Italie progressait vendredi vers Florence, dans le nord du pays, pendant que des feux de forêt continuaient de dévaster le sud du pays.

L’Espagne semblait quant à elle se diriger vers un record de tous les temps, alors que la canicule refuse de desserrer son emprise sur le sud de l’Europe.

Le mercure a dépassé les 40 degrés Celsius dans certains coins de l’Italie. En fin de journée vendredi, il faisait 39℃ à Florence. Des alertes sanitaires ont été lancées à Florence et à Bologne pour la journée de samedi.

Plusieurs pays du sud de l’Europe sont touchés par la canicule. Des feux de forêt parfois mortels ont éclaté en Algérie, en Turquie, en Italie et en Grèce.

Si la région est connue pour ses étés chauds et ensoleillés, les scientifiques sont pratiquement convaincus que les changements climatiques engendrés par la combustion du pétrole, du charbon et du gaz naturel sont à l’origine d’événements météorologiques extrêmes comme les canicules, les sécheresses et les feux de forêt.

De telles catastrophes risquent de devenir de plus en plus fréquentes au fur et à mesure que la planète se réchauffe, disent-ils.

Le premier ministre italien Mario Draghi a dépêché son responsable des urgences vers la Calabre, où des incendies qui brûlent depuis plusieurs jours ont fait au moins quatre morts. M. Draghi a promis une aide aux sinistrés et un «programme extraordinaire de reforestation».

Les feux de forêt qui brûlent sur l’île italienne de la Sardaigne seraient essentiellement maîtrisés, mais les flammes qui brûlaient vendredi près de Tivoli, dans la campagne à l’est de Rome, ont entraîné l’évacuation de 25 personnes.

Les pompiers italiens combattaient aussi le feu près du mont Etna, le volcan sicilien qui crache des flammes et de la lave depuis plusieurs mois. Plusieurs foyers d’incendie ont été repérés, ce qui pourrait vouloir dire qu’ils ont été allumés par des humains, intentionnellement ou non.

Un nouvel incendie a éclaté vendredi sur l’île d’Eubée, la deuxième plus grande île de la Grèce, qui a été dévastée cet été par une canicule et des feux décrits comme la pire catastrophique écologique des dernières décennies au pays.

Les météorologues espagnols ont mesuré une température de 45℃ à l’aéroport de Grenade à 15 h, heure locale.

L’Espagne attendait du temps encore plus chaud. Un mercure de 47℃ est prédit dans le sud samedi, ce qui fracasserait le record de 46,9℃ établi à Cordoue en juillet 2017.

Mercredi, il a fait 48,8℃ dans la ville sicilienne de Floridia.

L’agence météorologique française craignait que le mercure atteigne 40℃ vendredi et samedi en Provence, près de la frontière avec l’Italie.

Le mercure pourrait aussi toucher 40℃ samedi et dimanche au Portugal. Des mesures sévères ont été mises en place pour réduire le risque de feux de forêt. L’accès aux forêts est notamment interdit au public.