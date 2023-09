La canicule ferme des écoles en Nouvelle-Angleterre

BOSTON — La chaleur qui s’est abattue sur une grande partie du pays s’est infiltrée en Nouvelle-Angleterre, obligeant certaines écoles à fermer ou à renvoyer les enfants chez eux plus tôt ce vendredi, tandis que la mairesse de Boston déclarait un état d’urgence chaleur et que des centres de rafraîchissement étaient ouverts dans toute la ville.

À Lowell, dans le Massachusetts, où aucune des 28 écoles n’est climatisée, toutes les classes sont restées fermées vendredi «par souci de santé et de sécurité du personnel et des élèves», car la température devait atteindre 32 degrés Celsius, l’humidité donnant l’impression de 35°C.

D’autres écoles du Massachusetts, du Connecticut et du New Hampshire ont également été fermées ou ont renvoyé les élèves chez eux plus tôt que prévu, et ont réduit les activités parascolaires.

Des ventilateurs électriques ont été livrés dans les écoles pour aider les enseignants et les élèves à se sentir à l’aise alors que les températures approchaient les 32°C jeudi dans certaines parties de la Nouvelle-Angleterre. La plupart des écoles publiques de Boston ont accès à la climatisation, mais la ville fournira de l’eau et des ventilateurs aux écoles qui en ont besoin, a assuré la mairesse Michelle Wu lorsqu’elle a déclaré l’état d’urgence chaleur pour jeudi et vendredi.

En début de semaine, les températures élevées ont provoqué des perturbations dans les écoles, du Michigan à la Virginie, certains districts renvoyant les élèves plus tôt que prévu et d’autres organisant des cours en ligne.

En Nouvelle-Angleterre, Augusta, dans le Maine, a établi un record de 32°C jeudi et Concord, dans le New Hampshire, a atteint 33°C, a déclaré Sarah Thunberg, météorologue pour le National Weather Service dans le Maine.

Les températures devraient à nouveau être élevées vendredi, mais un peu plus fraîches que la veille.