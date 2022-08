La CAQ convertira toutes les garderies non subventionnées en garderies subventionnées

La Coalition avenir Québec poursuit la valse d’engagements électoraux alors que la campagne n’est toujours pas déclenchée.

Vendredi, c’était au tour du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, d’annoncer la fin des garderies privées non subventionnées.

La CAQ s’engage à injecter 1,4 milliard $ sur cinq ans afin de convertir la totalité des places en garderies non subventionnées en places subventionnées.

Le ministre Lacombe soutient qu’il sera en mesure d’offrir une place à contribution réduite à tous les enfants qui en ont besoin.

Il y a toujours des dizaines de milliers d’enfants en attente d’une place en garderie subventionnée et les quelque 37 000 places qui ont été promises par le gouvernement Legault tardent à se matérialiser.

Mathieu Lacombe a expliqué qu’il y a quelque 56 000 places en garderies non subventionnées présentement et il se dit convaincu que leur conversion permettra de répondre à la forte demande que le réseau public n’a jamais été en mesure de satisfaire.

Plusieurs parents, faute d’une place subventionnée, doivent débourser des sommes qui peuvent atteindre de 40 $ à 60 $ par jour, comparativement au prix de 8,70 $ dans le réseau des services de garde subventionnés.

Mathieu Lacombe assure que les propriétaires de services de garde non subventionnés auront le choix de devenir des centres de la petite enfance (CPE), soit des organismes à but non lucratif, ou demeurer des entreprises privées à but lucratif, mais n’auront pas d’autre choix que d’offrir leurs places au même tarif que les garderies subventionnées.