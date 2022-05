La CAQ dévoile son candidat de la circonscription de Joliette; château fort péquiste

Le premier ministre du Québec, François Legault, était de passage à Joliette, samedi, pour présenter le candidat dans cette circonscription. François St-Louis, qui a été attaché politique auprès du gouvernement pour la région de Lanaudière au cours des dernières années, tentera de se faire élire auprès des électeurs aux prochaines élections provinciales.

M. St-Louis habite Joliette depuis qu’il est enfant. Il estime qu’il connaît bien les enjeux du territoire. Il a notamment été directeur du Camp Papillon et directeur du développement pour la Société pour les enfants handicapés du Québec.

Ce n’est pas la première fois que M. St-Louis se lance en politique. En 2018, il s’est présenté comme candidat pour la Coalition Avenir Québec (CAQ), où il a terminé au deuxième rang, derrière la députée sortante Véronique Hivon.

Mme Hivon, qui est candidate de Joliette auprès du Parti québécois depuis 2008, a annoncé récemment qu’elle ne se représenterait pas aux prochaines élections.

«C’est une femme qui s’est investie pendant 14 ans dans la circonscription. Je salue son implication et tout le travail accompli à travers plus d’une décennie», a mentionné François St-Louis.

Pour réussir à remporter ses élections, M. St-Louis dit «qu’il n’y a pas de recettes miracles». Il est nécessaire d’aller à la rencontre des gens et être à l’écoute. «Il faut acquérir leur confiance et se rendre jusqu’au 3 octobre en espérant que leur confiance me soit accordée», déclare le candidat de 55 ans.

La circonscription de Joliette est un château fort péquiste depuis plus de 40 ans. Au cours de cette période, l’Action démocratique du Québec (ADQ), précurseur de la CAQ, a toutefois réussi à faire deux gains lors d’élections partielles.

Dans un communiqué, François Legault a affirmé que François St-Louis se lance en politique pour «les bonnes raisons, pour aider les gens de sa région». Il soutient que son candidat «comprend très bien» les préoccupations des gens de Joliette.