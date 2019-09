La CAQ est un gouvernement de climatosceptiques, selon Dominic Champagne

QUÉBEC — Le gouvernement Legault est un gouvernement de climatosceptiques: il ne répondra pas à l’appel des Nations unies (ONU) qui demande d’arriver à New York la semaine prochaine avec des solutions en vue de combattre les changements climatiques.

C’est la conviction du porte-parole du Pacte pour la transition écologique, le metteur en scène Dominic Champagne, scandalisé par l’inaction du gouvernement caquiste après bientôt une année au pouvoir.

Il avait pourtant rencontré M. Legault dans la foulée du lancement du Pacte l’an dernier et même adhéré à la Coalition avenir Québec (CAQ) en signe de bonne foi. Mais dans une entrevue avec La Presse canadienne publiée samedi, il a exprimé sa déception, mais aussi son espoir de voir la mobilisation faire pression sur le gouvernement.

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, et son collègue à l’Énergie, Jonatan Julien, débarqueront à New York la semaine prochaine pour le Climate Week, un grand sommet annuel coordonné par l’ONU, mais Dominic Champagne est persuadé qu’ils ne présenteront aucun plan concret.

Depuis Jean Charest, la tradition voulait que le premier ministre aille en personne au Climate Week, puisque le Québec joue en rôle important en diplomatie climatique chez les États fédérés, mais François Legault y envoie plutôt ses ministres.

L’an dernier, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avait lancé un appel à la société civile, ainsi qu’un cri du coeur aux dirigeants du monde entier, comme quoi «il n’y a plus de temps à perdre» devant l’urgence climatique: il exigeait des solutions pour cette année et non plus des discours.

Selon M. Champagne, c’est légitime de demander si les caquistes sont climatosceptiques, parce que pour l’instant ils agissent et gouvernent comme des climatosceptiques.

Le porte-parole du Pacte estime que la CAQ n’a posé aucun geste depuis un an, n’a proposé aucun plan. À son avis, le gouvernement est dépassé, déphasé par rapport à l’urgence.