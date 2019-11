La CAQ et le Parti québécois répliquent aux autres provinces

QUÉBEC — Le gouvernement caquiste et les partis d’opposition ont riposté jeudi aux attaques des autres provinces.

Au Manitoba qui a acheté des publicités pour condamner la loi sur la laïcité, le premier ministre François Legault a recommandé d’investir plutôt cet argent dans les services aux Franco-Manitobains.

Pour sa part, la ministre des Relations canadiennes, Sonia LeBel, a dit qu’elle n’allait pas embarquer dans cette escalade, mais a recommandé aux provinces de s’occuper de leurs propres champs de compétence.

Le leader parlementaire de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, a quant à lui soutenu que ce ne sera pas au Manitoba à trancher ce débat, mais bien aux Québécois.

Quant au chef péquiste, Pascal Bérubé, il a publié une lettre ouverte dans le quotidien Calgary Herald, en Alberta. Il affirme que cette province a fait des choix mal avisés dans les dernières décennies et n’a qu’elle à blâmer, et non le Québec.

M. Bérubé a tenu à corriger la perception voulant que ce sont les Albertains qui paient pour les programmes sociaux du Québec, alors que les versements de péréquation proviennent des revenus du fédéral tirés de toutes les provinces.