La CAQ profite de la pandémie pour cacher ses ministres, accuse l’opposition

QUÉBEC — La Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault est le seul parti politique qui interdit à ses députés de parler aux journalistes dans les couloirs du parlement, signale l’opposition.

Selon le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, la CAQ profite de la pandémie pour cacher ses ministres qui peuvent se retrouver dans l’eau chaude.

Le PQ, Québec solidaire (QS) et le Parti libéral du Québec (PLQ) ont tous abordé la question jeudi, après qu’un chroniqueur du Journal de Québec eut demandé de «déconfiner le journalisme parlementaire».

Le Journal a fait état d’une consigne du cabinet du premier ministre interdisant aux députés de la CAQ de participer à des mêlées de presse impromptues, comme c’est la tradition.

Questionné sur les raisons derrière cette consigne, l’attaché de presse du premier ministre, Ewan Sauves, a plaidé qu’il s’agissait d’une question «de sécurité et d’exemplarité».

«La consigne actuelle s’applique depuis la reprise des travaux parlementaires en présentiel, au printemps dernier», a précisé M. Sauves dans un message envoyé à La Presse Canadienne.

Le gouvernement de la CAQ utilise des endroits désignés à l’Assemblée nationale pour envoyer — ou non —, à sa guise, des ministres répondre aux questions des journalistes.

Par exemple, le dernier point de presse du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, à l’Assemblée nationale remonte au 2 février.

Le gouvernement «profite d’une certaine manière de la pandémie pour être le moins transparent possible», a accusé jeudi M. St-Pierre Plamondon.

«À qui profite le contrôle du message? a-t-il demandé. Qu’on laisse les journalistes faire leur travail!»

Il faut «absolument» que la démocratie se déconfine, a ajouté la cheffe du PLQ, Dominique Anglade, «et il faut que les gens répondent aux questions des journalistes».

De son côté, la cheffe parlementaire de QS, Manon Massé, suggère que le cabinet du premier ministre ne fait pas confiance à ses ministres et à ses députés.

«Lorsqu’on est une équipe, et on se fait confiance, on n’a pas besoin de tout contrôler, a-t-elle affirmé. Est-ce que ça nous parle de la CAQ? Oui.»