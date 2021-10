La CAQ s’engage à faire une «transition juste» pour les travailleurs

QUÉBEC — Les ministres du gouvernement Legault plancheront sur des moyens d’aider les travailleurs qui risquent gros dans la transition vers une économie plus verte.

Les caquistes ont en effet voté mercredi en faveur d’une motion de l’opposition péquiste en faveur de ce qu’on appelle la «transition juste».

La «transition juste», ce sont les interventions nécessaires pour préserver les droits et les moyens de subsistance des travailleurs affectés par la reconversion d’une économie carboneutre, qu’on pense à tous les employés de l’industrie pétrolière ou du raffinage par exemple.

«Il faut s’assurer que les travailleurs ne feront pas les frais seuls de cette transition», a plaidé en conférence de presse le député péquiste Sylvain Gaudreault, qui a déposé la motion.

«Il s’agit d’une responsabilité collective et non pas seulement des travailleurs et des travailleuses touchés.»

Déposée conjointement avec le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, Jean Boulet, et les autres partis, la motion demande au gouvernement «de mettre sur pied sans délai un groupe de travail interministériel sur la transition».

La motion demande aussi la participation d’un nombre paritaire de «représentants des associations de travailleurs et des associations d’employeurs (…) afin qu’ils puissent saisir les occasions favorables qui émergent de la transition climatique et en limiter les impacts sur la compétitivité et l’emploi».

Tous les partis et les députés indépendants ont appuyé la motion qui a été adoptée à l’unanimité.

Rappelons qu’une motion est une résolution de la Chambre _ le législatif _ qui ne contraint pas le gouvernement _ l’exécutif. Elle exprime un souhait de l’Assemblée, mais pas un ordre.