La cause de la mort de 20 personnes dans un bar en Afrique du Sud demeure inconnue

JOHANNESBOURG, Afrique du Sud — La police sud-africaine enquête sur la mort d’au moins 20 personnes dans une boîte de nuit d’East London, une ville côtière.

On ignore les causes de la mort de ces jeunes gens. Ils participaient à une fête célébrant la fin de leur année scolaire.

Selon un journal local, le Daily Dispatch, les corps étaient éparpillés entre les tables et les chaises, sans signe apparent de blessure.

«À ce moment-ci, nous ne pouvons pas confirmer la cause des décès, a déclaré un porte-parole du ministère de la Santé, Siyanda Manana. Les corps ont été transportés à la morgue d’État.»

Le ministre de la Police, Bheki Cele, devait se rendre sur les lieux de la tragédie.

Le propriétaire de la boîte de nuit, Siyakhangela Ndevu, a déclaré à un diffuseur local qu’il avait été convoqué sur les lieux dimanche matin.

«Je ne suis pas encore certain de ce qui s’est déroulé. Quand on m’a appelé ce matin, on m’a dit que le bar était trop rempli et que certaines personnes ont tenté d’y entrer de force.»