La CDPQ a livré un rendement de 7,7 % en 2020, sous son indice de référence

MONTRÉAL — La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a livré un rendement de 7,7 % en 2020, ce qui s’est révélé inférieur à celui de son indice de référence, alors que ses actifs immobiliers ont enregistré une «contre-performance» à cause de l’impact de la pandémie de COVID-19.

Il s’agit de la moins bonne performance du bas de laine des Québécois depuis 2018, lorsque le rendement s’était établi à 4,2 %.

En dévoilant ses résultats, jeudi, le gestionnaire de régimes de retraite et d’assurance publics et parapublics a expliqué que sa performance en 2020 avait été inférieure de 1,5 point de pourcentage à celle de son indice de référence, dont le rendement s’est fixé à 9,2 %.

«Le (rendement) rencontre les besoins de nos déposants (qui sont d’environ 6 %) dans un contexte inédit», a souligné le président et chef de la direction de la Caisse, Charles Émond, en rappelant que les marchés avaient été très «volatils».

Selon la CDPQ, le résultat de la dernière année est «principalement» attribuable à son portefeuille immobilier, dans lequel on retrouve notamment les centres commerciaux et les immeubles de bureaux, qui a livré un rendement négatif de 15,6 % — alors que l’indice de référence enregistrait une contraction de 1,7 %.

Cette classe d’actifs a grandement été affectée par les effets de la pandémie de COVID-19.

«Des centres (commerciaux) fermés et des bureaux presque déserts», a laissé tomber la présidente et chef de la direction d’Ivanhoé Cambridge, Nathalie Palladitcheff. «C’était déjà le cas en milieu d’année et comme vous le savez, cela ne s’est pas amélioré, puisqu’il y a eu une deuxième vague.»

Le portrait a été différent du côté des infrastructures, où la performance a été de 5,1 %, largement supérieure à celle de l’indice de référence, avec 0,5 %.

Dans l’ensemble, les actifs réels, qui regroupent l’immobilier et les infrastructures, ont affiché un rendement négatif de 7 %, alors que l’indice de référence montrait un gain de 0,2 %.

En ce qui a trait aux actions, le rendement global a été de 12,4 %, soit 0,3 point de pourcentage sous l’indice de référence. Le rendement des marchés boursiers a été de 8,3 %, alors que le secteur des placements privés a largement dépassé les attentes grâce à une performance de 20,7 %, puisqu’il a été exposé à des secteurs porteurs comme la santé et les services, a fait remarquer M. Émond.

Le secteur des revenus fixes, où l’on gère notamment des obligations et d’autres instruments, a surpassé sa cible grâce à un rendement de 9 %.

En date du 31 décembre, l’actif net du plus grand investisseur institutionnel de la province s’établissait à 365 milliards $, en hausse d’environ 25 milliards $, par rapport à la fin de 2019.

Sur un horizon de cinq ans, le rendement de la CDPQ s’établit à 7,8 %, ce qui est supérieur de 0,2 point de pourcentage à celui de l’indice de référence. Au cours des 10 dernières années, la performance atteint 8,6 %, par rapport à un indice de référence de 8,2 %.

– – –

Rendement annuel de la CDPQ:

– 2019: 10,4 %

– 2018: 4,2 %

– 2017: 9,3 %

– 2016: 7,6 %

– 2015: 9,1 %

– 2014: 12 %