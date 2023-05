La Chambre appuie l’idée d’une alerte publique lorsqu’une Autochtone disparaît

OTTAWA — La Chambre des communes a appuyé à l’unanimité, mardi, une motion visant à déclarer les décès et les disparitions de femmes et de filles autochtones une «urgence pancanadienne» — et à financer un nouveau système qui alerterait le public en cas de disparition.

La députée néo-démocrate Leah Gazan, de Winnipeg, a présenté la motion aux députés mardi après-midi.

Elle avait précédemment dirigé les efforts pour que la Chambre reconnaisse le système des pensionnats comme un «génocide» — ce que les Communes ont fait l’automne dernier.

S’exprimant après le vote de mardi, Mme Gazan a indiqué qu’il était bien que les députés reconnaissent une «vérité» au pays, mais que c’était une autre chose d’agir en conséquence.

Elle et d’autres militants ont donc fait pression pour la mise en place d’un système d’alerte publique qui enverrait une notification par téléphone dès qu’une femme autochtone serait portée disparue.

Mme Gazan a déclaré qu’elle imaginait ce système fonctionner un peu comme l’alerte Amber, cette notification d’urgence qui se déclenche lorsqu’un enfant est porté disparu et qu’on craint pour sa sécurité.