La Chambre des communes adopte une motion pour poursuivre ses travaux en mode hybride

OTTAWA — La Chambre des communes a adopté jeudi soir une motion pour que les règles entourant la participation aux travaux en mode hybride mises en place pendant la pandémie de COVID-19 demeurent en vigueur.

Ces dispositions font en sorte que les députés fédéraux pourront continuer de participer aux sessions de la Chambre des communes et aux réunions des comités de façon virtuelle, en plus de pouvoir voter électroniquement via une application.

La motion mise de l’avant par le leader du gouvernement Mark Holland a été adoptée à 171 contre 137 lors du vote final, avec l’appui de la plupart des élus libéraux et néo-démocrates.

La majorité des députés conservateurs et les élus bloquistes ont voté contre.

M. Holland a fait valoir que les députés devraient être en mesure de prendre part aux activités parlementaires à Ottawa tout en assistant à des événements importants dans leur circonscription ou dans leur vie personnelle.

Selon lui, la participation en mode hybride pourrait rendre une carrière en politique plus envisageable pour les jeunes parents.

Les opposants au maintien de la formule hybride ont soutenu que la participation en personne aux travaux entraîne de meilleurs résultats et que les audiences virtuelles ont causé de nombreux problèmes de santé pour les interprètes.

En février, un tribunal a tranché que le gouvernement avait enfreint le Code du travail en ne protégeant pas adéquatement les interprètes contre les accidents du travail.

De nouvelles règles ont été mises en place pour normaliser le type d’écouteurs et de microphones utilisés par les témoins des comités et les députés lorsqu’ils participent aux travaux à distance.