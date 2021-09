La Chambre des représentants se prononce sur le droit à l’avortement

WASHINGTON (AP) – La Chambre des représentants est sur le point de voter sur une législation visant à garantir le droit d’une femme à l’avortement, un projet de loi qui reflète la réponse du Parti démocrate à une nouvelle loi restrictive du Texas.

L’adoption du projet de loi par la Chambre des représentants, attendu vendredi, devrait être essentiellement symbolique, car l’opposition républicaine risque de la condamner au Sénat.

Les démocrates affirment qu’ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour codifier l’arrêt Roe vs Wade de 1973 rendu par la Cour suprême, après que cette dernière ait récemment autorisé l’entrée en vigueur d’une loi texane interdisant la plupart des avortements dans l’État.

Codifier l’arrêt Roe reviendrait à créer un droit à l’avortement dans la loi fédérale, un changement monumental qui rendrait plus difficile l’imposition de restrictions par les tribunaux et les États.

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré qu’une action du Congrès ferait une «énorme différence» dans les efforts des démocrates pour maintenir l’accès et le droit à l’avortement.

«Nous voulons que les femmes partout – au Texas et ailleurs – aient le respect qu’elles méritent pour leurs décisions concernant leur propre santé reproductive», a déclaré Mme Pelosi.

Le vote devrait se dérouler principalement selon les lignes de partis. On s’attend à ce que presque tous les républicains de la Chambre des représentants, y compris ceux qui sont favorables au droit à l’avortement, votent contre la législation, qui remplacerait les lois des États et donnerait aux prestataires de soins de santé le droit de pratiquer des avortements et aux patientes le droit de les recevoir. Les républicains font valoir que la législation empêcherait les États de fixer des exigences comme celle de la participation des parents et pourrait affaiblir les lois qui permettent aux médecins de refuser de pratiquer un avortement.

Le président américain Joe Biden soutient le projet de loi de la Chambre et a qualifié la décision du tribunal du Texas «d’attaque sans précédent contre les droits constitutionnels d’une femme».