La championne canadienne de «Jeopardy» met fin à une série historique de 23 victoires

La championne canadienne du jeu télévisé «Jeopardy», Mattea Roach, est arrivée à la fin d’une séquence de victoires qui l’a placée au Temple de la renommée de l’émission de télévision.

Après 23 victoires consécutives, la tutrice de la faculté de droit de 23 ans a raté l’épisode de vendredi d’un seul dollar.

Son résultat final était de 15 599 $ et la gagnante — l’Américaine Danielle Maurer, une responsable du marketing numérique chez Peachtree Corners, en Géorgie — s’est retrouvée avec 15 600 $.

Contrairement à son avant-dernier match, Mme Roach a abordé la question finale avec une avance vendredi. Mais cette question portait sur le nom de l’aéroport d’Atlanta, juste à côté de l’endroit où vivait son adversaire, Danielle Maurer.

La Torontoise Mattea Roach détient la cinquième plus longue séquence de victoires et les cinquièmes gains les plus élevés de la saison régulière de l’émission avec un total de 560 983 $ US.

Sur Twitter, le premier ministre Justin Trudeau a souligné qu’elle est la plus jeune «super championne» de l’émission. «Félicitations pour ton exploit monumental, Mettea. Tu es notre fierté», a-t-il écrit.

Le voyage «Jeopardy» de Mme Roach n’est pas terminé, car elle s’est qualifiée pour le Tournoi des champions de l’émission.

Le tournoi devrait être diffusé à l’automne.

Mme Roach vit à Toronto, mais elle a déclaré dans l’émission qu’elle avait passé son enfance et une partie de son adolescence à Halifax, et qu’elle avait également vécu à Calgary et à Moncton, au Nouveau-Brunswick.