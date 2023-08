La chanteuse américaine Lizzo poursuivie pour harcèlement sexuel

LOS ANGELES — La chanteuse américaine Lizzo est poursuivie en justice par trois anciennes danseuses qui l’accusent de harcèlement sexuel et allèguent qu’elle et sa société de production ont créé un environnement de travail hostile.

La poursuite civile déposée mardi devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles affirme que Lizzo a fait pression sur les danseuses pour qu’elles touchent des artistes nus dans un club d’Amsterdam et que la chanteuse a humilié l’une d’elles pour sa prise de poids, avant de la renvoyer.

Les plaignantes, Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez, portent de nombreuses accusations, notamment de harcèlement sexuel, religieux et racial, de discrimination fondée sur le handicap, d’agression et de séquestration, à l’endroit de la récipiendaire d’un prix Grammy.

La plainte demande des dommages-intérêts non spécifiés et nomme Melissa Viviane Jefferson, connue professionnellement sous le nom de Lizzo, sa société de production Big Grrrl Big Touring et Shirlene Quigley, la capitaine de l’équipe de danse.

Les représentants de Lizzo n’ont pas immédiatement répondu aux courriels demandant des commentaires.

Le dossier judiciaire affirme qu’après avoir donné un concert à Amsterdam, Lizzo et son équipe ont assisté à un spectacle à thème sexuel dans un club du célèbre quartier rouge de la ville où «Lizzo a commencé à inviter les membres de la distribution à toucher à tour de rôle les interprètes nus».

Pendant le spectacle, Lizzo aurait dirigé un chant faisant pression sur Mme Davis pour qu’elle touche les seins de l’une des femmes nues se produisant au club, indique le dossier.

«Finalement, le chœur est devenu écrasant et Mme Davis, mortifiée, a acquiescé dans une tentative de mettre fin aux chants», indique la plainte.

«Les plaignantes étaient consternées par le peu de respect que Lizzo montrait pour l’autonomie corporelle de ses employés et de ceux qui l’entouraient, en particulier en présence de nombreuses personnes qu’elle employait.»

Lizzo, qui défend régulièrement la positivité corporelle, est également accusée d’avoir appelé Mme Davis pour lui parler de sa prise de poids, après avoir accusé la danseuse de ne pas prendre son rôle au sérieux.

Mme Davis a été licenciée en mai pour avoir enregistré une réunion au cours de laquelle Lizzo avait donné des notes aux danseurs sur leurs performances, selon la plainte.

Mme Quigley, qui a été juge dans l’émission de téléréalité de la chanteuse «Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls», est accusée dans le procès d’avoir imposé ses croyances chrétiennes aux danseurs.

La poursuite affirme que Mme Quigley aurait qualifié Mme Davis de «non-croyante» et a dit à ses collègues qu’«aucun travail et personne ne (l)’empêchera de parler du Seigneur».

De plus, après avoir découvert que Mme Davis était vierge, Mme Quigley aurait fréquemment discuté du sujet, l’a évoqué dans des entrevues et l’aurait même publié sur les réseaux sociaux, «diffusant au monde un détail intensément personnel sur Mme Davis», selon le procès.