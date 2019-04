La chef du Parti vert Elizabeth May se marie en ce jour de la Terre

VICTORIA — La chef du Parti vert Elizabeth May et l’entrepreneur britanno-colombien John Kidder échangeront des voeux de mariage lundi après-midi, jour de la Terre, à la cathédrale Christ Church de Victoria.

Mme May avait annoncé ses fiançailles avec M. Kidder en novembre dernier. Elle avait précisé qu’elle connaissait M. Kidder depuis environ cinq ans, mais qu’il y avait eu des étincelles entre eux lors du congrès du Parti vert en septembre dernier.

M. Kidder, 71 ans, originaire d’Ashcroft, en Colombie-Britannique, l’a demandée en mariage environ un mois plus tard, a raconté la politicienne.

Elizabeth May portera pour son mariage une création de la designer Sue Earle, de Salt Spring Island.

M. Kidder a des racines profondes dans le Parti vert. Il est l’un des fondateurs du parti provincial et il a déjà été candidat du Parti vert fédéral. Mme May a indiqué que son fiancé est un entrepreneur en technologie à la retraite, qui exploite une ferme de houblon à Ashcroft, mais qui passe aussi du temps à Vancouver.

M. Kidder est le frère de la regrettée actrice Margot Kidder. Il a trois enfants et quatre petits-enfants. Mme May a une fille, trois beaux-enfants et sept petits-enfants.

Lundi, les invités au mariage sont invités à arriver en vélo, en autobus, en train ou en traversier pour minimiser leur empreinte carbone. Les nouveaux mariés passeront ensuite leur lune de miel dans le train reliant Vancouver à Ottawa.