La cheffe conservatrice du Manitoba mousse sa promesse de baisses d’impôt

WINNIPEG — La cheffe conservatrice du Manitoba, Heather Stefanson, a profité de son passage à la Chambre de commerce du Manitoba, mercredi matin, pour mousser sa promesse de réduction des impôts.

Mme Stefanson a déclaré que le Manitoba devait être concurrentiel par rapport aux taux d’imposition en vigueur en Saskatchewan et en Alberta, afin d’attirer des emplois et empêcher davantage de jeunes de quitter la province.

Contrairement au Manitoba, toutefois, la Saskatchewan et l’Alberta tirent des recettes fiscales importantes de la production pétrolière et gazière, ce qui peut contribuer à maintenir des impôts bas dans ces provinces.

Mme Stefanson affirme que le Manitoba peut attirer des entreprises et des emplois grâce à son hydroélectricité, «propre et peu coûteuse», ce qui générerait plus de recettes fiscales pour la province.

Les progressistes-conservateurs du Manitoba ont promis d’importantes réductions d’impôts s’ils sont réélus le 3 octobre prochain. Ils promettent notamment d’éliminer certaines charges sociales des entreprises et de réduire l’impôt sur le revenu des particuliers.

Mme Stefanson estime que le gouvernement peut se permettre de telles réductions d’impôts tout en s’efforçant d’équilibrer le budget et de mettre fin à une longue série de déficits.

Le NPD et les soins de santé

De leur côté, les néo-démocrates du Manitoba ont promis mercredi d’améliorer les soins pour les maladies du coeur à l’hôpital Saint-Boniface de Winnipeg.

Leur chef, Wab Kinew, a affirmé mercredi qu’un gouvernement néo-démocrate dépenserait 5 millions $ par année pour créer un centre d’excellence en soins cardiaques.

Il a précisé que cette somme servirait à embaucher des spécialistes, des chercheurs et d’autres travailleurs de la santé.

Les néo-démocrates ont concentré une grande partie de cette campagne sur les soins de santé. Ils ont ainsi promis notamment de rouvrir trois salles d’urgence d’hôpitaux de Winnipeg, qui avaient été déclassées par le gouvernement progressiste-conservateur.