La cheffe de l’opposition bélarusse en exil lance un appel à l’Occident

OTTAWA — La cheffe de l’opposition bélarusse en exil a déclaré jeudi que des citoyens ordinaires de son pays résistaient activement à l’invasion de l’Ukraine, notamment en perturbant l’approvisionnement ferroviaire des forces russes et en avertissant les Ukrainiens des mouvements de l’aviation.

Svetlana Tikhanovskaïa a aussi soutenu que des Bélarusses se sont rendus en Ukraine pour soutenir la défense de Kyiv contre l’agression.

Participant de façon virtuelle à une conférence sur la défense à Ottawa, Mme Tikhanovskaïa a déclaré que la plupart des Bélarusses ne soutenaient pas l’invasion de l’Ukraine par Moscou, affirmant que «le sentiment antiguerre au Bélarus est en hausse».

La cheffe de l’opposition, qui a été ovationnée après son intervention à la conférence, a déclaré qu’il était important de faire la distinction entre le régime d’Alexandre Loukachenko, contrôlé par le Kremlin, et le peuple bélarusse, qui n’a aucun moyen d’influencer la politique du pays.

Mme Tikhanovskaïa soutient que la courageuse résistance de l’Ukraine était une source d’inspiration pour la résistance biélorusse au régime Loukachenko. Selon elle, «le destin du Bélarus et de l’Ukraine est interconnecté».

Svetlana Tikhanovskaïa avait remporté une victoire au premier tour, contre M. Loukachenko, lors de l’élection présidentielle bélarusse de 2020, après avoir pris la place de son mari, qui avait été détenu par le régime. Elle a été ensuite été menacée à plusieurs reprises et forcée de se réfugier à l’étranger; plusieurs membres de son équipe ont été arrêtés pendant la campagne présidentielle.

Elle conteste depuis l’élection de M. Loukachenko, proche allié du président russe, Vladimir Poutine.

Sanctionner encore le Bélarus

Mme Tikhanovskaïa a appelé jeudi le Canada et d’autres pays occidentaux à imposer des sanctions plus sévères contre le Bélarus, y compris contre ses banques d’État. Elle explique que la Russie utilise les banques bélarusses pour contourner les sanctions contre ses propres institutions — une «énorme échappatoire», selon elle.

Elle a également demandé que le Bélarus soit exclu du système bancaire SWIFT, le système de messagerie utilisé par les institutions financières mondiales.

Mme Tikhanovskaïa estime que cette guerre est «un combat entre la démocratie et l’autocratie», avec l’avenir de toute l’Europe à la clé. Elle croit que le président Poutine cherche à restaurer l’empire russe et à élargir sa sphère d’influence.

La dissidente soutient que les dictateurs devaient être arrêtés, sinon ils chercheraient à faire chanter d’autres pays à l’avenir. Elle croit que les menaces de M. Poutine concernant l’utilisation d’armes nucléaires sont extrêmement préoccupantes pour la région.

Le président Loukachenko a permis au Bélarus d’être un strapontin pour l’invasion, en laissant les troupes russes se masser le long de la frontière avec l’Ukraine.

L’Union européenne

La Conférence d’Ottawa est organisée chaque année par l’Institut de la Conférence des associations de la défense.

Pawel Herczynski, directeur général de la politique de sécurité et de défense de l’Union européenne, a déclaré de son côté lors de la conférence que M. Poutine avait misé sur un Occident «impotent» et divisé, mais qu’il avait échoué: l’UE a introduit des sanctions qui ont du mordant et ses membres ont fourni des armes létales à l’Ukraine.

«C’est la première fois que l’UE fournit du matériel militaire létal à un pays attaqué», a-t-il déclaré. Il n’a pas exclu que l’UE adopte des sanctions encore plus sévères, y compris une interdiction d’importer du pétrole et du gaz russes: «notre boîte à outils n’est pas vide».

Mais les pays de l’UE dépendent fortement des importations de pétrole et de gaz russes. M. Herczynski a admis que c’était là une question sur laquelle les 27 États membres devaient s’entendre. «Nous sommes prêts à renforcer encore nos sanctions», a-t-il assuré.

Le haut responsable de l’UE a déclaré que l’Union européenne était en contact étroit avec la Chine, qui, selon lui, est «une partie très importante de la solution».