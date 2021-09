La cheffe des Verts, Annamie Paul, mène campagne sur l’île de Vancouver

VICTORIA — La cheffe du Parti vert, Annamie Paul, a dérogé de son plan de campagne en se rendant samedi dans la seule région où sa formation comptait des sièges à la dissolution de la Chambre des communes.

Depuis le début de la campagne électorale, Mme Paul concentrait surtout son attention sur sa propre circonscription de Toronto-Centre qu’elle espère ravir aux libéraux

Cette visite a été annoncée tard vendredi soir, soulevant des questions. A-t-elle été invitée par les associations locales? S’inquiète-t-elle d’une baisse des appuis pour son parti en Colombie-Britannique?

«Franchement, j’aurais passé la plupart des 11 mois que j’ai passés dans ce rôle à voyager, s’il n’y avait pas eu la pandémie», a-t-elle déclaré lors d’un événement de campagne auquel participaient plusieurs candidats de la Colombie-Britannique, dont l’ancienne chef Elizabeth May.

Mme Paul a dit qu’elle a tenté de venir plus tôt dans la province, mais les restrictions liées à la COVID-19 l’en ont empêchée. Son statut de recrue l’a aussi obligée de mener campagne chez elle tout en tentant d’accroître la présence de son parti au plan national.

Elle a reconnu que les luttes internes ont aussi contribué à la chute des appuis de son parti dans les intentions de vote.

«Il ne fait aucun doute, et je l’ai déjà dit, la tourmente que nous avons traversée en tant que parti a certainement eu un impact sur notre fortune», a-t-elle déclaré.

Paul Manly, le député vert de Nanaimo-Ladysmith, n’était pas présent à l’événement du samedi matin, mais a fait une apparition lors d’un événement en soirée.

Mme Paul et M. Manly se sont disputés publiquement à propos de la défection de la députée de Fredericton Jenica Atwin aux libéraux.

La campagne de son parti a subi un autre choc lorsque l’ancien chef des Verts de la Colombie-Britannique, Andrew Weaver, a appuyé plus tôt ce mois-ci le programme de lutte contre les changements climatiques présenté par les libéraux fédéraux.

Mme Paul n’a pas commenté la décision de M. Weaver, mais a critiqué le programme libéral. Elle lui a reproché son manque d’ambition pour réduire les émissions de carbone et lutter efficacement contre les changements climatiques.

«Je le respecte, mais je suis respectueusement en désaccord avec lui sur ce point», a-t-elle déclaré.

Mme Paul a qualifié les plans des autres partis de «fumée et miroir», soulignant que le plan libéral ne faisait pas assez pour lutter contre les changements climatiques et les émissions de carbone.

Le Parti vert ne présente pas de liste complète dans cette élection avec seulement 228 candidats dans 338 circonscriptions. Le parti est également à la traîne dans les sondages, bien que la crise climatique soit l’une des principales préoccupations des électeurs, en particulier en Colombie-Britannique où les incendies de forêt et les vagues de chaleur ont causé la destruction et la mort cet été.

«L’environnement et le climat ont touché la Colombie-Britannique et ce sont des choses qui touchent toutes les régions du pays», a déclaré Mme Paul. «Les gens au Canada, où qu’ils soient, reconnaissent que les changements climatiques sont pires et la question est maintenant de savoir à quel point voulons-nous qu’ils empirent?»

La question de l’exploitation des forêts anciennes est également importante pour le parti, a ajouté Mme Paul.

Environ 1 000 personnes ont été arrêtées dans la région de Fairy Creek au nord de Port Renfrew en Colombie-Britannique depuis que la GRC a commencé à appliquer une loi de la province depuis une injonction de la Cour suprême en mai.

«Nous avons défendu et encouragé ceux qui se sont mis en danger à Fairy Creek», a déclaré Mme Paul.