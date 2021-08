La cheffe du NPD en Ontario s’oppose à la vaccination obligatoire en éducation

TORONTO — La cheffe néo-démocrate en Ontario était critiquée sur plusieurs fronts, jeudi, pour son opposition à la vaccination obligatoire des travailleurs de l’éducation, rejoignant ainsi l’avis des conservateurs provinciaux.

Andrea Horwath a déclaré que son parti soutenait plutôt pour les travailleurs du secteur de l’enseignement non vaccinés des tests de dépistage rapides de la COVID-19 avant qu’ils ne se présentent à l’école. Dans une entrevue au réseau anglais de Radio-Canada, mercredi, elle a déclaré qu’en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, les gens avaient le droit de refuser le vaccin.

«Je ne prends pas à la légère les droits individuels (protégés par) la Charte, et c’est pourquoi nous préconisons des tests rapides ou la vaccination, a déclaré Mme Horwath. Nous ne pouvons pas simplement ignorer qu’il y a des gens qui ne vont pas se faire vacciner et je ne crois pas que la bonne chose à faire soit simplement de les exclure.»

Le premier ministre Doug Ford a déjà indiqué qu’il n’imposerait pas la vaccination à des travailleurs ontariens, invoquant lui aussi le droit constitutionnel à refuser le vaccin. Il s’oppose également à toute exigence d’une preuve vaccinale pour participer à certaines activités non essentielles, comme prévoit le faire le gouvernement du Québec, a-t-on appris jeudi. Le plan de retour à l’école du gouvernement Ford, publié cette semaine, ne prévoit pas la vaccination obligatoire pour le personnel enseignant ou les élèves admissibles — ceux de 12 ans et plus.

Le chef libéral, Steven Del Duca, appuie la vaccination obligatoire pour les travailleurs de l’éducation avant la rentrée de septembre, tout comme pour les travailleurs de la santé, d’ailleurs. M. Del Duca a soutenu jeudi que Mme Horwath et M. Ford tentaient ainsi de séduire les électeurs «anti-vaccins» et il a qualifié la position de la néo-démocrate de décevante pour les progressistes de l’Ontario.

La présidente de l’Association des infirmières autorisées de l’Ontario, Doris Grinspun, a écrit sur Twitter que Mme Horwath était «mal conseillée». Et dans un tweet, supprimé plus tard, le député néo-démocrate fédéral ontarien Charlie Angus a lui aussi critiqué la position de Mme Horwath, une «idiotie» qui donnera selon lui des munitions aux libéraux provinciaux.

Mme Horwath n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires, jeudi. Elle avait déjà indiqué par le passé qu’elle était en faveur d’ajouter le vaccin contre la COVID-19 à la liste des vaccinations requises pour que les enfants puissent fréquenter l’école en Ontario.

Près de 82 % des adultes ontariens avaient reçu au moins une dose de vaccin jeudi et 72 % étaient complètement vaccinés. Il n’existe toutefois pas de données sur le taux de vaccination spécifique des travailleurs de l’éducation en Ontario.