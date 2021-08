La cheffe nationale de l’APN estime qu’il faut maintenir les drapeaux en berne

OTTAWA — La cheffe nationale de l’Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald, estime que le fait de laisser les drapeaux canadiens en berne permet d’honorer encore la mémoire des enfants autochtones morts dans les pensionnats fédéraux.

Le drapeau canadien est en berne sur tous les édifices fédéraux depuis le mois de mai, lorsqu’on a commencé à découvrir, à l’aide de radars, des tombes non marquées d’enfants autochtones près d’anciens pensionnats.

Le chef conservateur, Erin O’Toole, a déclaré la semaine dernière qu’il était maintenant temps de hisser à nouveau les drapeaux et d’être fier de l’unifolié, tout en continuant à oeuvrer avec les Autochtones à la réconciliation.

Lorsqu’on lui a demandé mardi ce qu’elle pensait de ses commentaires, Mme Archibald a répondu que si on laissait en berne l’unifolié une journée pour chaque tombe découverte jusqu’ici, les drapeaux resteraient en berne entre 11 et 17 ans. Elle croit qu’en laissant ainsi les drapeaux en berne, on honore les enfants, leur famille et les communautés autochtones.

L’Assemblée des Premières Nations (APN) a par ailleurs publié mardi sa liste de «priorités électorales». L’organisme réclame notamment des actions concrètes et fermes sur cette tragédie des tombes non marquées.

L’APN demande aussi qu’une priorité soit accordée à la création d’une fondation qui aurait pour mission d’aider les survivants des pensionnats et tous ceux qui sont touchés par le traumatisme intergénérationnel causé par ce régime fédéral.