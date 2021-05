La cheffe parlementaire de QS Manon Massé fera le point sur son avenir politique

QUÉBEC — La co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Manon Massé, s’apprête à faire le point sur son avenir politique.

Elle s’adressera vers 12h45 aux membres du parti réunis en conseil national, a indiqué la présidente de QS, Nika Deslauriers.

Celle-ci a demandé aux militants d’être à l’écoute du discours de clôture des porte-paroles.

Dans un courriel envoyé aux membres dimanche matin, Mme Massé confirme qu’«en clôture de notre conseil national, je ferai aujourd’hui une annonce sur mon avenir politique».

«C’est aux membres et sympathisant-e-s de notre parti que je veux faire cette annonce en premier», a-t-elle ajouté.

Manon Massé était aux côtés de Françoise David dans le mouvement Option citoyenne, qui a fusionné avec l’Union des forces progressistes en 2006 pour former QS.

Elle a été élue députée pour la première fois aux élections générales de 2014 dans la circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques.

En plus d’être cheffe parlementaire de QS, elle agit comme porte-parole de son parti en matière d’affaires autochtones, de transition verte et de changements climatiques.

Femme engagée, Mme Massé défend depuis 30 ans la justice sociale et les droits des femmes, des communautés LGBTQ, des personnes réfugiées ainsi que des immigrants.

En 1995, elle a contribué à l’organisation de la marche Du pain et des roses, et cinq ans plus tard, à la Marche mondiale des femmes. En 2011, elle s’est jointe à la mission humanitaire Un bateau pour Gaza.