La Chine a vu sa population baisser de 850 000 habitants en 2022

PÉKIN, Chine — La Chine a recensé son premier déclin démographique en plusieurs années, en 2022, dans un contexte de vieillissement de sa population et d’une chute de son taux de natalité.

Le Bureau national des statistiques a indiqué que le pays comptait 850 000 habitants de moins à la fin de 2022 qu’au même moment l’année précédente. Ces chiffres ne prennent en compte que la population de la Chine continentale, en excluant Hong Kong et Macao ainsi que les résidents étrangers.

Le plus récent dénombrement fait donc état d’une population de 1,41175 milliard. Il y a eu 9,56 millions de naissances pendant la période couverte, contre 10,41 millions de décès.

Les hommes (722,06 millions) continuent à être plus nombreux que les femmes (689,69 millions) dans le pays, notamment en raison d’une préférence traditionnelle pour les bébés garçons, qui peuvent poursuivre la lignée d’une famille.

Depuis qu’elle a abandonné sa politique de l’enfant unique, en 2016, la Chine a encouragé les familles à avoir un deuxième, voire un troisième enfant, sans toutefois avoir beaucoup de succès. Les dépenses liées à l’éducation des enfants dans les villes chinoises sont souvent citées comme une cause.

La Chine a longtemps été la nation la plus peuplée du monde, mais elle devrait bientôt être dépassée par l’Inde, si ce n’est pas déjà fait. Les estimations placent la population de l’Inde à plus de 1,4 milliard et continuent de croître.

La Chine n’avait rapporté aucun déclin démographique depuis la fin des années 1950.