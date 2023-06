La Chine accuse les É.-U. de provoquer Pékin avec un navire dans le détroit de Taïwan

Singapour — Le ministre chinois de la Défense a défendu la navigation d’un navire de guerre sur le chemin d’un contre-torpilleur américain et d’une frégate canadienne transitant par le détroit de Taiwan, affirmant lors d’une réunion de certains des plus hauts responsables mondiaux de la défense à Singapour que ces soi-disant «libertés des patrouilles de navigation» sont une provocation pour la Chine.

Dans son premier discours public international depuis qu’il est devenu ministre de la Défense en mars, le général Li Shangfu a déclaré dimanche au Dialogue Shangri-La que la Chine n’avait aucun problème avec le «passage innocent», mais que «nous devons empêcher les tentatives qui tentent d’utiliser cette liberté de navigation (des patrouilles), ce passage innocent, pour exercer l’hégémonie de la navigation.»

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a indiqué samedi au même forum que Washington ne «broncherait pas face à l’intimidation ou à la coercition» de la Chine et continuerait à naviguer et à survoler régulièrement le détroit de Taiwan et la mer de Chine méridionale pour souligner qu’il s’agit d’eaux internationales, contrer les revendications territoriales radicales de Pékin.

Le même jour, un contre-torpilleur lance-missiles américain et une frégate canadienne ont été interceptés par un navire de guerre chinois alors qu’ils traversaient le détroit entre l’île autonome de Taiwan, que la Chine revendique comme son propre territoire, et la Chine continentale. Le navire chinois a dépassé le navire américain, puis a viré sur sa proue à une distance d’environ 140 mètres d’une «manière dangereuse», selon le Commandement indo-pacifique américain.

De plus, les États-Unis ont déclaré qu’à la fin du mois dernier, un chasseur chinois J-16 «avait effectué une manœuvre inutilement agressive» en interceptant un avion de reconnaissance de l’US Air Force au-dessus de la mer de Chine méridionale, volant directement devant le nez de l’avion.

Ces incidents et les précédents ont fait craindre un éventuel accident qui pourrait conduire à une escalade entre les deux nations à un moment où les tensions sont déjà élevées.

Le ministre Li a suggéré que les États-Unis et leurs alliés étaient à l’origine du danger et qu’ils devraient plutôt s’efforcer de «prendre soin de leur propre espace aérien et de leurs propres eaux territoriales».

«Le meilleur moyen est que les pays, en particulier les navires de guerre et les avions de chasse des pays, ne fassent pas d’actions de fermeture autour des territoires d’autres pays, a-t-il déclaré par l’intermédiaire d’un interprète. À quoi bon y aller ? En Chine, nous disons toujours : Occupez-vous de vos affaires».