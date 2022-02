La Chine accusée de ne pas avoir acheté davantage de homard du Maine

PORTLAND, Maine — La Chine n’a pas tenu sa promesse d’acheter davantage de homard du Maine dans le cadre d’un accord qui a ouvert la porte à un apaisement d’une guerre commerciale sous l’ancien président Donald Trump, ont déclaré les dirigeants du Congrès du Maine.

L’industrie du homard du Maine a été touchée par les tarifs de représailles chinois en 2018 et n’a pas enregistré de gains substantiels à l’exportation après que la Chine s’est engagée à acheter 200 milliards $ supplémentaires de marchandises américaines, affirme la délégation.

Dans le cadre de « Phase One Agreement », la Chine était censée augmenter ses achats au-dessus des niveaux de 2017, mais n’a finalement acheté « presque pas de homard au-dessus des niveaux de 2017 », selon une lettre du sénateur indépendant du Maine Angus King et des représentants démocrates Chellie Pingree et Jared Golden, jeudi.

Ils ont exhorté la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, à « tenir la Chine responsable de ses engagements d’achat ».

La sénatrice républicaine du Maine, Susan Collins, a envoyé plus tôt une lettre exprimant les mêmes préoccupations et exhortant à « une action rapide et appropriée ».

Les ventes de homard vivant du Maine à la Chine ont chuté dans l’année qui a suivi l’imposition du tarif sur le homard en juillet 2018 et la Chine a transféré ses achats de homard aux revendeurs canadiens, ont déclaré des responsables de l’industrie.

La dispute sur le homard est survenue alors que le représentant américain au commerce a accusé Pékin de ne pas avoir tenu les promesses d’ouverture du marché faites lors de son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce. La Chine a rejeté les accusations.