La Chine assouplit ses règles pour permettre trois enfants par famille

PÉKIN, Chine — Le Parti communiste au pouvoir en Chine a déclaré lundi qu’il allégerait les limites de naissance pour permettre à tous les couples d’avoir trois enfants au lieu de deux, dans l’espoir de ralentir le vieillissement rapide de sa population, qui aggrave les tensions sur l’économie et la société.

Le parti au pouvoir impose des limites de natalité depuis 1980 pour freiner la croissance démographique, mais s’inquiète du fait que le nombre de personnes en âge de travailler diminue trop rapidement alors que la proportion des plus de 65 ans augmente. Cela menace de perturber ses ambitions de transformer la Chine en société de consommation prospère et en leader technologique mondial.

Une réunion du parti au pouvoir dirigée par le président Xi Jinping a décidé de mettre en place «des mesures pour lutter activement contre le vieillissement de la population», a déclaré l’agence de presse officielle Xinhua. Il a déclaré que le parti avait convenu que «la mise en œuvre de la politique voulant qu’un couple puisse avoir trois enfants et de mesures de soutien est propice à l’amélioration de la structure de la population chinoise».

Les dirigeants ont également convenu que la Chine devait relever l’âge de la retraite pour garder plus de personnes dans la population active et améliorer les services de retraite et de santé, a déclaré Xinhua.

Les restrictions qui limitaient la plupart des couples à un enfant avaient été assouplies en 2015 pour en autoriser deux, mais le nombre total de naissances a encore baissé, ce qui suggère que les changements de règles à eux seuls ont eu peu d’impacts sur la tendance.

Les couples se disent découragés par les coûts élevés de l’éducation d’un enfant, la perturbation de leur travail et la nécessité de s’occuper de parents âgés.

La Chine, avec la Thaïlande et certaines autres économies asiatiques, est confrontée à ce que les économistes appellent le défi de l’atteinte de la richesse avant le vieillissement.

On s’attendait déjà à ce que la population chinoise de 1,4 milliard d’habitants atteigne un sommet plus tard cette décennie avant de commencer à décliner. Les données du recensement publiées le 11 mai suggèrent que cela se produit plus rapidement que prévu, ce qui alourdit le fardeau des systèmes de retraite et de santé sous-financés, et réduit le nombre de futurs travailleurs disponibles pour soutenir un groupe de retraités en pleine croissance.

La part des personnes en âge de travailler de 15 à 59 ans dans la population est tombée à 63,3% l’an dernier, contre 70,1% dix ans plus tôt. Le groupe des 65 ans et plus est passé de 8,9% à 13,5%.

Les 12 millions de naissances signalées l’année dernière étaient en baisse de près d’un cinquième par rapport à 2019.

Environ 40% étaient des seconds enfants, contre 50% en 2017, selon Ning Jizhe, un responsable des statistiques qui a annoncé les données le 11 mai.

Des chercheurs chinois et le ministère du Travail affirment que la part des personnes en âge de travailler pourrait tomber à la moitié de la population d’ici 2050. Cela augmentera le «taux de dépendance», ou le nombre de retraités qui dépendent de chaque travailleur pour générer des revenus pour les fonds de pension et payer des impôts pour la santé et d’autres services publics.

Lors de la réunion de lundi, les dirigeants ont convenu qu’il était «nécessaire de mettre en œuvre régulièrement le report progressif de l’âge légal de la retraite», a déclaré Xinhua.

L’agence n’a donné aucun détail, mais le gouvernement a débattu de l’augmentation de l’âge officiel de la retraite à 60 ans pour les hommes, 55 ans pour les cols blancs et 50 ans pour les ouvrières.

Le changement potentiel est politiquement lourd. Les femmes professionnelles apprécient la possibilité de poursuivre des carrières satisfaisantes, mais d’autres, dont le corps est épuisé par des décennies de travail manuel, ne sont pas heureuses de se voir obligées de travailler plus longtemps.

Le taux de fécondité, ou le nombre moyen de naissances par mère, était de 1,3 en 2020, bien en deçà des 2,1 qui maintiendraient la taille de la population.

Le taux de natalité de la Chine, parallèlement aux tendances d’autres économies asiatiques, baissait déjà avant la règle de l’enfant unique. Le nombre moyen d’enfants par mère chinoise est passé de plus de six dans les années 1960 à moins de trois en 1980, selon la Banque mondiale.

Les démographes affirment que les limites officielles de naissance dissimulaient ce qui aurait été une nouvelle baisse du nombre d’enfants par famille sans les restrictions.

Le parti au pouvoir affirme avoir empêché jusqu’à 400 millions de naissances potentielles, évitant ainsi des pénuries de nourriture et d’eau. Mais les démographes disent que si la Chine suivait les tendances en Thaïlande, dans certaines parties de l’Inde et dans d’autres pays, le nombre de bébés supplémentaires aurait pu n’être que de quelques millions.