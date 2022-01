La Chine confine une troisième ville, une mesure qui touche 20 millions de personnes

PÉKIN, Chine — Une troisième ville chinoise a confiné ses habitants en raison d’une éclosion de la COVID-19, portant le nombre de personnes confinées chez elles en Chine à environ 20 millions de personnes.

Le confinement d’Anyang, une ville de 5,5 millions de personnes, a été annoncé lundi soir après que deux cas du variant Omicron ont été signalés. Les résidents ne sont pas autorisés à sortir et les magasins ont été fermés, à l’exception de ceux qui vendent des produits de première nécessité.

Quelque 13 millions de personnes supplémentaires ont été confinées à Xi’an pendant près de trois semaines et 1,1 million de plus à Yuzhou pendant plus d’une semaine. On ignore pour l’instant combien de temps durera le confinement d’Anyang, car il a été annoncé comme une mesure visant à faciliter les tests de masse des résidents, ce qui est une procédure standard dans la stratégie chinoise d’identification et d’isolement des personnes infectées le plus rapidement possible.

Ces confinements sont les plus importants depuis la fermeture de Wuhan et de la plupart du reste de la province du Hubei au début de 2020 à l’aube de la pandémie. Depuis lors, l’approche de la Chine a évolué pour cibler des zones plus petites touchées par des éclosions pour procéder au confinement.

L’approche des Jeux olympiques d’hiver, dont le coup d’envoi sera donné le 4 février à Pékin, et l’émergence du variant Omicron ont ramené les confinements à l’échelle d’une ville dans le but d’étouffer les éclosions et de les empêcher de se propager à d’autres parties de la Chine.

Un responsable des Jeux olympiques de Pékin responsable du contrôle des maladies, Huang Chun, a révélé que les organisateurs comptaient sur la coopération des athlètes et des responsables pour empêcher une éclosion qui pourrait affecter leur participation.

«Si la transmission de masse en grappe se produit, cela aura certainement un impact sur les Jeux et le calendrier, a expliqué Huang. Le pire des scénarios, s’il se produit, est indépendant de la volonté de l’homme, nous laissons donc nos options ouvertes.»

À Hong Kong, la dirigeante de la ville, Carrie Lam, a annoncé la fermeture des garderies et des écoles primaires après que des éclosions ont été signalées chez des élèves. Les écoles doivent fermer vendredi et le rester au moins jusqu’aux vacances du Nouvel An lunaire de la première semaine de février.

La ville chinoise semi-autonome a resserré les restrictions liées à la pandémie ces derniers jours après avoir découvert que le variant Omicron s’était propagé au-delà des personnes arrivant de l’étranger.

Les cas d’Anyang omicron seraient liés à deux autres cas découverts, samedi, à Tianjin. Il semble que ce soit la première fois que l’Omicron se propage en Chine continentale au-delà des personnes arrivées de l’étranger et de leurs contacts immédiats.

Anyang est un site archéologique important, l’ancienne capitale de la dynastie Shang et où les premières écritures chinoises ont été trouvées sur ce qu’on appelle les os d’oracle.