La Chine déclare illégales toutes les transactions de cryptomonnaies

PÉKIN, Chine — La banque centrale de Chine a déclaré illégales toutes les transactions impliquant des Bitcoin et d’autres monnaies virtuelles, vendredi, intensifiant une campagne pour bloquer l’utilisation des monnaies numériques non officielles.

Les banques chinoises se sont vues interdites de gérer les cryptomonnaies en 2013, mais le gouvernement a publié un rappel cette année. Cela reflétait l’inquiétude officielle que le minage et le commerce de cryptomonnaies puissent s’être poursuivis ou que le système financier géré par l’État puisse être indirectement exposé à des risques.

La note de vendredi se plaignait que Bitcoin, Ethereum et d’autres monnaies numériques perturbent le système financier et sont utilisés dans le blanchiment d’argent et d’autres crimes.

«Les transactions sur dérivés de devises virtuelles sont toutes des activités financières illégales et sont strictement interdites», a affirmé la Banque populaire de Chine sur son site Internet.

Les promoteurs de cryptomonnaies disent qu’ils autorisent l’anonymat et la flexibilité, mais les régulateurs chinois craignent d’affaiblir le contrôle du Parti communiste au pouvoir sur le système financier et disent qu’ils pourraient aider à dissimuler des activités criminelles.

La Banque populaire de Chine développe une version électronique du yuan pour les transactions sans numéraire qui peut être suivie et contrôlée par Pékin.