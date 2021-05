La Chine enquête sur un gratte-ciel chambranlant

PÉKIN, Chine — Un gratte-ciel de 70 étages qui a soudainement commencé à osciller a été évacué mardi à Shenzhen, un carrefour technologique du sud de la Chine.

Les responsables tentent d’identifier la source du problème.

Des milliers de personnes qui travaillent dans ou à proximité du SEG Plaza ont pris la fuite quand l’immeuble a commencé à osciller.

Les dirigeants de Shenzhen ont dit qu’aucune nouvelle oscillation n’a été détectée depuis mardi, et que la structure principale et les environs semblent stables.

«En fonction de notre analyse, aucun événement sismique ne semble être en cause», ont précisé les responsables sur internet. L’infrastructure de verre et d’acier de l’édifice et d’autres caractéristiques architecturales ne semblent pas avoir été endommagées, a-t-on ajouté, et il n’y a pas de signes de fissures dans les rues voisines.

Les dix premiers étages de l’édifice sont occupés par un marché électronique, tandis que des espaces de bureaux comblent essentiellement le reste. Le gratte-ciel de 20 ans fait plus de 300 mètres de haut et un hélipont se trouve au sommet.

Située près de la frontière avec la zone semi-autonome de Hong Kong, Shenzhen s’est transformée de petit village de pêcheurs dans les années 1970 en plaque tournante de l’industrie électronique. On y retrouve certains des immeubles les plus flamboyants et les plus dispendieux de Chine.