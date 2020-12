La Chine est un sujet de préoccupations «majeures» pour le Canada, dit Sajjan

OTTAWA — La Chine est une source de préoccupations majeures pour le Canada et ses alliés, dit le ministre fédéral de la Défense, Harjit Sajjan.

Le ministre reproche à la Chine son imprévisibilité, son refus de respecter les règles et son empreinte croissante à l’échelle internationale.

M. Sajjan a exprimé ses commentaires au moment où les Forces armées canadiennes se préparent de plus en plus à la prochaine grande concurrence mondiale entre la Chine en essor et l’Occident.

Le ministre a toutefois refusé au cours d’une entrevue à La Presse Canadienne de décrire la Chine comme un adversaire. Il a souligné l’importance des discussions diplomatiques dans les relations avec Pékin.

Selon M. Sajjan, la détention de deux Canadiens en représailles apparentes de l’arrestation d’une cadre supérieure du géant chinois des télécommunications Huawei démontre comment la Chine contourne les règles et les traités internationaux.

Il s’inquiète aussi de voir comment la Chine dépense de l’argent dans différentes parties du monde. Elle accorde des prêts à divers pays qui deviennent dépendants de Pékin.

Le ministre souligne l’importante pour le Canada et ses alliés de demeurer sur la même longueur d’onde pour présenter une force crédible de dissuasion contre toute agression de la Chine.