La Chine et la Russie ciblent la recherche canadienne sur la COVID-19, dit un comité

OTTAWA — Le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement avertit que la Chine et la Russie effectuent de l’espionnage et des cyberattaques de plus en plus dirigés contre le Canada — et que la pandémie de COVID-19 aggrave le problème.

Le comité affirme que cela comprend des tentatives de voler la recherche canadienne sur la COVID-19 et les vaccins, et de semer la désinformation.

L’évaluation du comité se trouve dans un nouveau rapport déposé à la Chambre des communes lundi, quatre mois après la présentation initiale du document au premier ministre Justin Trudeau.

Le comité a également constaté que la menace terroriste contre le Canada avait changé depuis le précédent examen du genre en 2018.

Le rapport laisse entendre que la menace posée par les groupes extrémistes islamistes comme Daech (le groupe armé État islamique) a diminué alors que l’extrémisme de droite est en hausse.

Le comité, qui est composé de députés et de sénateurs de tous les principaux partis, demande également au gouvernement fédéral de renforcer sa surveillance de l’ingérence étrangère dans la politique canadienne.