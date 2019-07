La Chine et l’Inde pourraient cibler les diasporas pour défendre leurs intérêts

OTTAWA — Des hauts fonctionnaires du gouvernement fédéral ont prévenu que la Chine et l’Inde pourraient essayer d’utiliser leurs communautés d’immigrants respectives au Canada pour défendre leurs propres intérêts.

Cet avertissement se trouve dans un rapport secret préparé à l’intention de sous-ministres qui participaient à une journée de réflexion sur la sécurité nationale l’année dernière.

Le document soulignait également le défi consistant à empêcher les pays étrangers de lancer des «actions hostiles» contre le Canada.

Ces actions comprennent les cyberattaques, la diffusion d’informations erronées et le recours, directement ou indirectement, aux diasporas pour voler de la technologie, influencer les élections et cibler l’économie et les infrastructures canadiennes.

Le document, obtenu par La Presse canadienne en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, est publié tandis que les libéraux et les conservateurs débattent en vue des élections automnales sur la meilleure façon de traiter les relations avec la Chine et l’Inde.

Le rapport parle du rôle croissant que jouent les communautés chinoise et indienne du Canada au sein de tous les ordres de gouvernement comme d’une bonne chose, qui reflète la diversité croissante du système politique du pays.

Cependant, il soulève la possibilité que ces communautés soient influencées — consciemment ou non — par des gouvernements étrangers ayant leurs propres priorités.