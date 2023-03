La Chine fixe l’objectif de croissance économique de cette année à «environ 5 %»

PÉKIN, Chine — Le gouvernement chinois a annoncé son intention de promouvoir une relance de l’économie en difficulté dirigée par les consommateurs alors que sa législature a ouvert dimanche une session parlementaire qui renforcera le contrôle du président Xi Jinping sur les entreprises et la société.

Le premier ministre Li Keqiang, le plus haut responsable économique, a fixé l’objectif officiel de croissance pour cette année à «environ 5%» suite à la fin des contrôles antivirus qui ont maintenu des millions de personnes chez elles et déclenché des manifestations. L’année dernière, la croissance est tombée à 3 %, le deuxième niveau le plus faible depuis au moins les années 1970.

«Nous devrions donner la priorité à la reprise et à l’expansion de la consommation», a déclaré M. Li dans un discours télévisé à l’échelle nationale sur les plans du gouvernement devant la cérémonie de l’Assemblée populaire nationale (APN) dans le Palais du Peuple dans le centre de Pékin.

La réunion plénière des 2977 membres de l’APN est l’événement le plus médiatisé de l’année, mais son travail se limite à approuver les décisions prises par le Parti communiste au pouvoir et à présenter les initiatives officielles.

Ce mois-ci, l’APN doit approuver la nomination d’un gouvernement de partisans de M. Xi, dont un nouveau premier ministre, après que le président de 69 ans a renforcé son statut de personnalité la plus puissante de Chine depuis des décennies en s’octroyant en octobre un troisième mandat de cinq ans en tant que secrétaire général du parti, se préparant peut-être à devenir chef à vie. M. Li, un partisan de la libre entreprise, a été expulsé de son poste de chef du parti n° 2 en octobre.

La nouvelle équipe de direction de Xi Jinping sera confrontée à des défis allant de la faible demande mondiale d’exportations et des hausses tarifaires persistantes aux États-Unis dans une querelle sur la technologie et la sécurité aux restrictions d’accès aux puces électroniques occidentales en raison de craintes pour la sécurité.

Les relations de Pékin avec Washington et ses voisins asiatiques ont été tendues par des différends sur la technologie, la sécurité et le contrôle de la mer de Chine méridionale.

Dans son rapport de dimanche, le premier ministre a appelé à accélérer le développement industriel et technologique, un domaine dans lequel les efforts menés par l’État de Pékin ont tendu les relations avec Washington et d’autres partenaires commerciaux. Ils se plaignent que la Chine vole ou fait pression sur des entreprises étrangères pour qu’elles transmettent des technologies ainsi que de subventionner et protéger de manière inappropriée ses concurrents naissants, en violation de ses engagements d’ouverture du marché.

Lors de la réunion de planification économique du parti au pouvoir en décembre, M. Xi avait indiqué qu’il était prioritaire d’encourager les consommateurs et les entrepreneurs inquiets à dépenser et à investir.

Pékin doit «libérer pleinement son potentiel de consommation», a fait valoir M. Xi, selon un texte publié le mois dernier.

Renforcer le contrôle

Depuis son arrivée au pouvoir en 2012, Xi a promu un rôle encore plus dominant pour le parti au pouvoir. Il a appelé le parti à revenir à sa «mission d’origine» en tant que leader économique, social et culturel de la Chine et à mener à bien le «rajeunissement de la grande nation chinoise».

M. Xi a renforcé la censure et le contrôle de l’information et renforcé le contrôle sur Hong Kong.

Son gouvernement a resserré le contrôle sur les plus grandes entreprises chinoises de commerce électronique et d’autres technologies avec des mesures de répression contre les monopoles et la sécurité des données qui ont effacé des milliards de dollars de leur valeur boursière. Pékin fait pression sur ces entreprises pour qu’elles financent des programmes de protection sociale et des initiatives officielles visant à développer des puces électroniques et d’autres technologies.

Cela a suscité des avertissements que la croissance économique en souffrira.

Le rapport de M. M. Li dimanche a renforcé l’importance de l’industrie d’État. Il a promis de soutenir les entrepreneurs qui génèrent les nouveaux emplois et les nouvelles richesses de la Chine, mais a également déclaré que le gouvernement allait «renforcer la compétitivité de base» des entreprises publiques qui dominent les secteurs de la banque, de l’énergie, des télécommunications et de l’acier.

M. Li a également appelé à des «mesures résolues» pour s’opposer à l’indépendance formelle de Taiwan, la démocratie insulaire autonome revendiquée par Pékin comme faisant partie de son territoire. Il a appelé à une «réunification pacifique» entre la Chine et Taïwan, qui se sont séparés en 1949 après une guerre civile, mais n’a annoncé aucune initiative.

Taïwan n’a jamais fait partie de la République populaire de Chine, mais Pékin se dit obligé de s’unir au continent, par la force si nécessaire. Le gouvernement de M. Xi a intensifié ses efforts pour intimider l’île en faisant voler des avions de combat et des bombardiers à proximité et en tirant des missiles dans l’océan.

Croissance en difficulté

La croissance économique chinoise a connu des difficultés depuis la mi-2021, lorsque des contrôles plus stricts sur la dette que Pékin craint dangereusement élevée ont déclenché un effondrement du vaste secteur immobilier, qui soutient des millions d’emplois. Les petits promoteurs ont été contraints à la faillite et certains ont fait défaut sur leurs obligations, ce qui a alarmé les marchés financiers mondiaux.

À plus long terme, la main-d’œuvre diminue depuis une décennie, ce qui exerce une pression sur les plans visant à accroître la richesse et l’influence mondiale de la Chine.

Les dépenses de consommation se redressent progressivement, mais le Fonds monétaire international et certains économistes du secteur privé prévoient une croissance cette année aussi faible que 4,4 %, bien en deçà de l’objectif officiel.

S’il est atteint, l’objectif officiel de croissance serait une amélioration par rapport à l’année dernière, mais en forte baisse par rapport aux 8,1 % de 2021.

La crise de l’année dernière a eu des répercussions mondiales, faisant baisser les ventes chinoises d’automobiles et de biens de consommation et la demande de pétrole, de nourriture et d’autres importations. Même après la fin des restrictions antivirus, les ventes d’automobiles ont chuté à deux chiffres en janvier et les ventes au détail se sont contractées.