La Chine limite le relais de la torche à trois jours et sans public

PÉKIN, Chine — La Chine va limiter le relais de la torche pour les Jeux olympiques d’hiver à seulement trois jours au milieu des inquiétudes liées au coronavirus.

La flamme n’ira que dans des lieux fermés jugés «sûrs et contrôlables», selon les responsables.

Aucune voie de transport en commun ne sera perturbée et la vie normale continuera pour les 20 millions d’habitants de la capitale, où une poignée de nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés ces derniers jours.

Le directeur adjoint des sports de Pékin, Yang Haibin, a expliqué que la sécurité était la «priorité absolue», avec la pandémie, les préparatifs des sites et la possibilité d’incendies de forêt dans le climat froid et sec de Pékin, tous pris en compte.

Le relais se déroulera du 2 au 4 février et couvrira les trois zones de compétition du centre-ville de Pékin, de la banlieue de Yanqing et de Zhangjiakou dans la province voisine du Hebei.

Les Jeux ont déjà été affectés à une échelle similaire à celle subie par Tokyo lors des Jeux olympiques l’été dernier.

La Chine affirme que seuls des spectateurs sélectionnés seront autorisés à assister aux événements, et les athlètes olympiques, les officiels, le personnel et les journalistes sont tenus de rester dans une bulle qui les empêche de tout contact avec le grand public.

L’ouverture des Jeux intervient quelques jours seulement après le début des vacances du Nouvel An lunaire, la plus importante célébration annuelle de Chine lorsque des millions de personnes se rendent traditionnellement dans leur ville natale pour des réunions de famille. Pour la deuxième année, le gouvernement a conseillé aux personnes vivant loin de chez eux de rester sur place, et les voyages en train et en avion ont été réduits.

Les participants au relais de la torche subiront des contrôles de santé et seront étroitement surveillés, à partir de deux semaines avant le début de l’événement, a déclaré Xu Zhijun, chef adjoint du comité d’organisation.

Pékin a signalé sa première infection locale au variant Omicron le 15 janvier et 11 cas avaient été confirmés dans la capitale jeudi après-midi, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua.

En dehors de Pékin, plusieurs millions de personnes restent enfermées dans le cadre de l’approche de «tolérance zéro» de la Chine pour faire face à la pandémie.

Le nombre de nouveaux cas a considérablement diminué ces derniers jours dans le strict respect du port du masque, des restrictions de voyage et des fermetures d’écoles, ainsi que d’un taux de vaccination qui dépasse désormais 85%. Certains experts médicaux craignent qu’un manque d’exposition au virus ne nuise à la capacité de la population chinoise à faire face aux futures vagues d’infection.