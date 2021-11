La Chine maintient qu’elle n’est «pas au courant» de l’affaire Peng Shuai

PÉKIN, Chine — Le ministère chinois des Affaires étrangères a maintenu sa position selon laquelle il n’était pas au courant de la controverse entourant la joueuse de tennis professionnelle Peng Shuai, qui a disparu après avoir accusé un ancien haut fonctionnaire de l’avoir agressée sexuellement.

Le porte-parole du ministère, Zhao Lijian, a précisé aux journalistes que l’affaire n’était «pas une question diplomatique et je ne suis pas au courant de la situation.»

Le ministère a toujours nié toute connaissance de la question depuis que Peng a fait son accusation il y a plus de deux semaines.

L’ancienne no 1 mondiale en double, âgée de 35 ans, a remporté des titres à Wimbledon en 2013 et à Roland-Garros en 2014. Elle a également participé à trois Jeux olympiques, ce qui rend sa disparition encore plus problématique alors que Pékin doit accueillir les Jeux d’hiver à partir du 4 février.

Liz Throssell, porte-parole du bureau des droits de la personne des Nations Unies à Genève, a révélé qu’elle appelait à «une enquête en toute transparence sur son allégation d’agression sexuelle».

«Et je pense que nous dirions que cela devrait être le cas pour toutes les allégations d’agression sexuelle. Il est vraiment important d’assurer la responsabilité, de garantir la justice pour les victimes», a-t-elle ajouté.

Le Comité international olympique a refusé de commenter la situation, affirmant dans un communiqué envoyé par courrier électronique: «L’expérience montre que la diplomatie discrète offre la meilleure opportunité de trouver une solution à des questions de cette nature. Cela explique pourquoi le CIO ne fera aucun commentaire à ce stade.»

Peng a écrit dans un long article sur les réseaux sociaux, le 2 novembre, qu’elle avait été contrainte d’avoir des relations sexuelles malgré des refus répétés il y a trois ans par Zhang Gaoli, un ancien vice-premier ministre qui était membre du tout-puissant Comité permanent du Politburo du Parti communiste au pouvoir.

Le message a été rapidement supprimé de son compte vérifié sur Weibo, l’une des principales plateformes de médias sociaux chinois, mais des captures d’écran de l’accusation explosive ont été partagées sur Internet.

Steve Simon, président-directeur général de la WTA, a mis en doute l’authenticité de ce qu’un média d’État chinois a annoncé cette semaine comme un courriel dans lequel Peng affirmait qu’elle était en sécurité et que l’allégation d’agression était fausse. Il a été transmis par CGTN, la branche internationale de la chaîne de télévision publique chinoise CCTV.

Le Bureau d’information du Conseil des Affaires d’État, qui représente le gouvernement chinois, n’a pas répondu aux questions envoyées par courrier électronique sur la situation actuelle de Peng et les doutes de Simon concernant le courriel.