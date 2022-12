La Chine présentera un cadre de la biodiversité pour approbation à la COP15 ce matin

MONTRÉAL — Le ministre chinois de l’Environnement Huang Runqiu devrait présenter dimanche matin le texte d’un nouvel accord mondial pour protéger la nature lors de la COP15 à Montréal.

Le projet final intervient après près de deux semaines de négociations entre 196 nations qui font partie de la convention des Nations unies sur la biodiversité à la recherche d’un nouvel accord pour arrêter la destruction humaine de la nature et commencer à restaurer ce qui a déjà été perdu.

Les Nations unies affirment que les trois quarts des terres du monde ont été altérés par les activités humaines et qu’un million d’espèces risquent de disparaître au cours de ce siècle.

Les nations doivent encore se mettre d’accord sur le libellé final du texte, qui sera publié à 8 heures du matin, heure locale, au moment où la plupart des groupes régionaux commencent leurs réunions du matin.

Une séance à huis clos avec les ministres de l’Environnement ou leurs négociateurs désignés aura lieu à midi, où M. Huang cherchera à faire approuver ce qu’il espère devenir le texte final.

À l’approche des dernières heures de pourparlers, une sorte de concours de force avait éclaté entre les pays développés et les pays en développement sur la question de savoir si un nouveau fonds dédié à la biodiversité était le meilleur moyen d’acheminer de nouveaux financements pour la conservation.

Samedi matin, la ministre allemande de l’Environnement, Steffi Lemke, a déclaré que les deux parties s’étaient un peu rapprochées d’un compromis, mais n’étaient pas encore allées assez loin.

Elle a toutefois noté que la Colombie présentait un compromis potentiel pour créer une entité dédiée au sein du Fonds pour l’environnement mondial existant, préféré par l’Europe et les pays du G7, dont le Canada.

Bien que cette option n’ait pas encore été approuvée, M. Huang et le ministre canadien de l’Environnement Steven Guilbeault se sont dits convaincus qu’un accord était à leur portée lors d’une conférence de presse conjointe samedi après-midi.

La Chine préside officiellement la COP15 et à ce titre supervise les négociations. Mais la réunion elle-même a été déplacée au Canada en raison des restrictions COVID-19 en cours en Chine.

Montréal a été le site choisi en grande partie parce que le secrétariat de la Convention des Nations unies sur la biodiversité y est basé.

Cette décision a donné au Canada plus d’influence sur les pourparlers et le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le pays avait été clair lorsqu’il a accepté d’accueillir l’événement : la Chine devrait aider le Canada à atteindre un objectif très ambitieux.

Cela comprend la protection de 30% des territoires terrestres et marins d’ici 2030, ce que recherchent la plupart des pays développés. Le ministre Guilbeault a indiqué cette semaine que le financement demandé par les pays en développement ne se concrétiserait que si un accord visait également des objectifs élevés avec ses ambitions.

M. Guilbeault a travaillé dans plusieurs salles pour tenter de concrétiser l’accord. Il a eu des réunions bilatérales samedi avec plusieurs ministres de pays développés et en développement.

Beaucoup ont vu les pourparlers sur la nature de Montréal comme l’occasion de faire pour la conservation ce que les pourparlers sur le climat de Paris en 2015 ont fait pour stimuler l’action sur le changement climatique. M. Guilbeault a dit que c’est ce genre «d’accord audacieux» qui est nécessaire.

«On a fait ça à Paris, on peut le faire ici à Montréal, a-t-il dit. Le monde entier regarde. Nous avons le pouvoir de changer le cours de l’histoire. Donnons à la nature le moment »Paris » qu’elle mérite.»

Les tensions diplomatiques entre le Canada et la Chine menant à la COP15 ont fait craindre à certains observateurs que les tâches d’hébergement partagées ne causent des problèmes, mais MM. Huang et Guilbeault ont été plus que cordiaux dans leurs expressions conjointes de gratitude et de confiance samedi.

Li Shuo, conseiller politique mondial pour Greenpeace East Asia, a noté leur alignement dans un message ultérieur sur Twitter.

«C’est intéressant étant donné que la Chine et le Canada ne s’alignent pas sur de nombreuses questions ces jours-ci», a-t-il déclaré.